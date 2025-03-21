中職》睽違326天首轟！休季續留兄弟的詹子賢吐心聲：好久沒開轟了

詹子賢。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心/綜合報導〕中職公辦熱身賽昨（20日）在洲際球場上演金控大戰，中信兄弟以8：6擊敗富邦悍將。休季續留兄弟的重砲詹子賢在5局下從富邦投手范柏絜手中開轟，賽後他也坦言，已經很久沒打全壘打了。

31歲的詹子賢去年球季為合約年，卻只繳出打擊率0.255、1轟的成績單，單季全壘打數與長打率0.331都是生涯新低，上壘率0.338則是次低，也讓他一度自我懷疑。休季詹子賢提出FA，吸引台鋼等各隊競爭，最終獲得平均月薪80萬元的5年大約續留兄弟。

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昨天詹子賢在5局下逮中范柏絜的失投變化球，敲出左外野陽春砲，幫助兄弟取得領先。賽後他謙虛表示，自己很好運，球剛好飛過全壘打牆。詹子賢也透露，自己把春訓改的打擊機制調整回2023年時好的狀態，力量也能有所發揮。

談到該打席的進攻策略，詹子賢坦言其實跟自己想的不一樣，「因為我那時想要抓直球積極進攻，結果也不知道，身體可能記憶力也不錯，然後我想說把球打強，就飛過去了。啊不然好久沒打全壘打了欸！」上次詹子賢開轟，是在去年4月28日於洲際對上統一獅投手李其峰。

目前詹子賢在公辦熱身賽6打數2安打，選到2保送，貢獻2分打點，打擊三圍.333/.500/.833，攻擊指數1.333。對於自己今年球季的角色定位，詹子賢表示交給教練去安排，要做的事情就是把自己準備好，「就算沒下場，也是要盡全力幫助球隊。」

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