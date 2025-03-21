NCAA》狀態恢復100％ 杜克準狀元「三月瘋」不缺席

佛拉格計畫在「三月瘋」錦標賽首輪復出。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國大學籃球NCAA迎來年度重頭戲「三月瘋」錦標賽，透過單淘汰賽制決定今年誰是大學王者，杜克大學「準狀元」佛拉格（Cooper Flagg）之前在ACC聯盟季後賽扭傷腳踝，本來不確定本季能否繼續出賽，如今傳出好消息，佛拉格預計會在「三月瘋」首輪比賽復出。

佛拉格今天受訪表示，他腳踝幾乎已經不會疼痛，首輪對上聖瑪麗山大學的比賽，預計可以帶著100%健康的身體復出，佛拉格說，團隊努力讓自己回復到完全健康的狀態，目前感覺很好，很有信心可以繼續前進。

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受訪中佛拉格也說，他其實常常輕微扭到腳踝，這次大扭他發覺到比之前嚴重很多，好在檢查後沒有結構性損傷，隨即和團隊制定復出計畫並執行，目標讓他在「三月瘋」錦標賽健康復出，而他在訓練中沒有感到不適，也可以靈活移動，完全沒有受到傷勢影響。

杜克總教練薛耶爾（Jon Scheyer）透露，佛拉格一直很想上場比賽，甚至在ACC季後賽時就想強行復出，「我想這就顯示出了他是什麼樣的人，大多數人可能會更有耐心、或不急著上場，但他和他的家人、身邊的人都不是這樣的。」薛耶爾說道。

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