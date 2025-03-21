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MLB》春訓只投1場！洋基主力先發Live BP進展順利 美媒卻曝壞消息

2025/03/21 10:51

施密特。（資料照）施密特。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕先前因肩膀不適被取消先發的洋基右投施密特（Clarke Schmidt），今天順利完成Live BP（實戰投打）訓練，沒有出現任何問題，但壞消息是，施密特仍可能將從傷兵名單開季。

施密特今年在春訓初期因背部僵硬延遲第一次登板，目前只在美國時間3月11日對金鶯投1.2局失3分。近期又因肩膀問題，施密特對戰藍鳥的先發被取消，改成進牛棚練投，當時一共投了24球。

今天施密特進行Live BP訓練，一共投32球，面對的打者包含威爾斯（Austin Wells）、史密斯（Dominic Smith）與高德施密特（Paul Goldschmidt）。根據紐媒《SNY》報導，施密特今天順利完成訓練，沒有出現其他問題。

然而施密特接受《Newsday》記者芮德（Anthony Rieber）採訪時透露，他目前能趕上開季的可能性仍不明朗，因為先前肩膀疲勞影響了他的投球進度。

洋基目前尚未做出最終決定，根據《New York Daily News》記者菲利浦斯（Gary Phillips）報導，洋基總教練布恩（Aaron Boone）仍在考慮施密特下一次登板將進行另一場Live BP訓練，還是直接讓他投入比賽。

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