MLB》兄弟齊心夢想成真！首度與弟弟同場較勁 索托直呼「很酷」

J.索托和E.索托。（資料照，取自大聯盟官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天在春訓熱身賽以10：3大勝國民，索托兄弟檔也首度在春訓同場較勁。J.索托（Juan Soto）坦言這是一次很酷的體驗。

J.索托今天面對老東家3打數1安打，三振和保送各1，打擊率為0.333，OPS為1.183，6局下提前退場休息。弟弟E.索托（Elian Soto）支援大聯盟春訓，在9局上替補守左外野，在外野看到熟悉的「22號索托」的身影，最後半局也獲得打擊機會，但春訓首打席以三振作收。

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這是索托兄弟檔首度在春訓熱身賽同場亮相，J.索托受訪表示，看到弟弟出現在同一個球場，聽到別人討論他的揮棒，這是一個很酷的體驗。J.索托也說道，他見證弟弟加盟國民的時刻，並常常與他一起訓練，也聊了很多，很期待能夠看到他在新賽能夠有好表現。

E.索托坦言自己從小就期待這一刻，希望以後還能有更多這樣的機會。E.索托也透露，「當我跑向左外野的時候，感受到了哥哥當年首度上場的那種心情，與他同場比賽的夢想終於實現了。」

Elian Soto rocking his brother Juan’s old #22 Nationals jersey tonight pic.twitter.com/1R8TgU3CWk — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） March 21, 2025

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