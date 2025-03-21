新北市代表隊在全國原住民族運動會大放異彩 勇奪5金2銀5銅

全原運角力競賽新北代表隊選手（藍衣）奮力拚搏。（圖由新北市原民局提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕2025年全國原住民族運動會於3月19日在高雄市開賽，截至20日晚，新北市代表隊已斬獲5金2銀5銅，表現亮眼。其中，在公開男子組角力賽中，新北隊選手奮力拼搏，成功奪得男子團體總冠軍，展現強大實力。

在角力項目中，新北選手戰績輝煌，楊乃云、張唯、黃瑞棋、希力阿棟、王家威分別於公開男子組自由式第四級、青少年男子組希羅式第九級、公開男子組希羅式第一級、公開男子組希羅式第二級、公開男子組希羅式第三級及公開男子組希羅式第五級勇奪金牌；而鍾俊華與林善宇則在公開男子組自由式第一級及公開男子組希羅式第四級賽事摘下銀牌。

請繼續往下閱讀...

此外，余辰瀚、全政良、林承昊、陳恩興及簡以澄也在公開男子組自由式第五級、公開男子組自由式第三級、青少年男子組自由式第五級、青少年男子組自由式第六級和青少年男子組希羅式第一級等獲得銅牌，充分展現新北隊的競技水準；除了角力賽傳來捷報，新北市女子棒球隊首戰也以12比2壓倒性擊敗地主隊高雄市，旗開得勝，為奪牌之路打下良好基礎。

市府原住民族行政局長林瑋茜表示，開賽第二天，新北選手陸續在全原運的賽事中開創佳績。此屆全原運，新北市代表隊共參與田徑、傳統射箭、角力、傳統樂舞等15項競賽，期待選手們持續突破自我，爭取更多榮耀。全原運賽事持續至3月24日，其中部分傳統運動項目將於高雄桃源區及那瑪夏區等原鄉舉行，邀請市民朋友們一同關注賽事，為選手加油打氣。#

新北女子棒球隊對戰高雄市，強勢奪勝。（新北市原民局提供）

新北代表隊選手（藍衣）突破重重關卡，勇奪勝利。（新北市原民局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法