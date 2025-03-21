震撼奧運史！柯芬特里破百年歷史當選IOC首位女性主席 美俄問題將成挑戰

國際奧林匹克委員會（IOC）迎來歷史性時刻，41歲的辛巴威前游泳名將柯芬特里在週五的選舉中脫穎而出，當選國際奧委會新任主席。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕國際奧林匹克委員會（IOC）迎來歷史性時刻，41歲的辛巴威前游泳名將柯芬特里（Kirsty Coventry）在週五的選舉中脫穎而出，當選國際奧委會新任主席，成為該組織124年歷史上首位女性主席，也是首位非洲裔領導人。

綜合外媒報導，柯芬特里在首輪投票中即以49票的壓倒性優勢勝出，剛好達到所需過半數門檻，擊敗包括國際奧委會北京冬奧協調委員會主席薩馬朗契（Juan Antonio Samaranch）在內的六位競爭對手。薩馬朗契獲得28票，排名第二。此次選舉被視為數十年來最開放且最具不確定性的主席選舉，然而結果卻出乎意料地在首輪投票中即確定。

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作為兩屆奧運游泳金牌得主（2004年雅典、2008年北京），柯芬特里將成為國際奧委會歷史上最年輕的主席。她自2013年起擔任國際奧委會委員，目前為辛巴威體育部長。

即將卸任的主席巴赫（Thomas Bach）在選舉結果揭曉後向柯芬特里表達祝賀。巴赫一直被視為柯芬特里的支持者，雖然他未對選舉結果發表評論，僅表示：「選舉結果應受到尊重。」大會已授予巴赫「終身名譽主席」稱號，以表彰他在任內的貢獻。

薩馬朗契在敗選後表示：「她以這樣的票數開始主席任期，對所有人來說都是樂觀的信號，我將全力支持她。」田徑總會主席柯伊（Sebastian Coe）雖未當選，但對「一位運動員能夠領導國際奧委會」表示歡迎。

柯芬特里在勝選後承諾「讓所有委員感到自豪」，並感動地提及2001年唯一一位女性主席候選人德弗朗茨（Anita DeFrantz），她不顧健康狀況親自到場投票，柯芬特里稱其為自己的榜樣。

在未來八年任期內，柯芬特里將面臨一系列挑戰，包括引導奧林匹克運動在國際政治環境中的發展、與美國總統川普（Donald Trump）協商2028年洛杉磯奧運籌備事宜、決定俄羅斯與白俄羅斯運動員的參賽資格、制定統一的跨性別運動員參賽規則、選定2036年奧運會主辦城市，以及在氣候變遷的影響下調整奧運賽程。

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