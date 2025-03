NBA》溜馬、籃網大亂鬥 兩隊球員差點上演「拳武行」

籃網與溜馬今天差點上演大亂鬥。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕溜馬今天主場面對籃網,最終在延長賽以105比99贏下比賽,不過第四節兩隊球員發生衝突,差點上演「拳武行」大場面。

事情發生在第四節中後段,籃網在被馬瑟倫(Bennedict Mathurin)上籃得分後叫出暫停,此時球場遠邊的籃網瓦特福(Trendon Watford)與溜馬內姆哈德(Andrew Nembhard)以及透納(Myles Turner)發生衝突,瓦特福和透納互相推擠對方險些出手,隨即兩邊球員、教練團衝上來阻止,才沒讓「拳武行」上演。

衝突結束後,瓦特福因挑起事件而直接判2次技術犯規被驅逐出場,透納和內姆哈德則各吞1次技術犯規,而在延長賽時,內姆哈德因和裁判爭執被吹第2次技術犯規,依然沒逃過被驅逐的命運。

在「大場面」後,溜馬與籃網打到最後才分勝負,透納倒數22秒時賞了切入灌籃的強森(Keon Johnson)一個火鍋,成功擋住籃網追平一擊,成為球隊贏球的致勝關鍵。

Trendon Watford just got into it with Andrew Nembhard and Myles Turner. Jordi Fernandez ran over to break it up and got shoved into the second row.



Quite the scene. pic.twitter.com/slYorkYD7G