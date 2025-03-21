MLB》道奇競爭太激烈！美媒預測上季防禦率破8火球男恐成交易籌碼

米勒。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇今夏大補強，加上原先在傷兵的好手陸續回歸，先發輪值戰力再度提升，卻也影響到一些年輕投手的機會，包含25歲的火球男米勒（Bobby Miller）。更有美媒認為，米勒可能將成為道奇的交易籌碼。

米勒2023年迎來大聯盟初登板，該年投124.1局飆出119K，防禦率3.76，拿下11勝4敗表現不俗。但去年米勒表現大走鐘，投56局狂失53分，防禦率高達8.52。今年春訓期間，米勒又被強襲球打中頭部，日前也被道奇下放3A。

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《Bleacher Report》專欄作家路透（Joel Reuter）認為，道奇很可能在本季交易米勒，「即便休季在自由市場失去佛雷爾提（Jack Flaherty）與畢爾勒（Walker Buehler），克蕭（Clayton Kershaw）、岡索林（Tony Gonsolin）、史東（Gavin Stone）和斯漢（Emmet Sheehan）都將從傷兵開季，但道奇仍在開季前幾週，將米勒下放小聯盟。」

路透表示：「道奇沒有餘裕讓他在大聯盟慢慢調整，球隊的目標是世界大賽，而米勒對於重建球隊來說，可能會是可以再改造的絕佳人選。」

道奇目前的先發輪值有山本由伸、佐佐木朗希、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）與梅伊（Dustin May）等人，而等二刀流球星大谷翔平解禁可以投球後，也有望進入先發輪值。

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