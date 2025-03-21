東京賽》介紹東蛋美食挨批「沒禮貌」遭炎上 美媒緊急下架影片滅火

洛杉磯時報日前介紹東蛋美食挨批「沒禮貌」遭炎上，美媒緊急下架影片滅火。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟東京海外開幕系列賽日前圓滿落幕，2戰共吸引84732名球迷到場觀戰，也有大批國際媒體造訪東京巨蛋進行採訪，不過《洛杉磯時報》日前介紹東京巨蛋美食時發生炎上事件，該報也將引發爭議的影片下架。

《洛杉磯時報》記者Mark E. Potts日前拍攝影片介紹東京巨蛋的美食，比較美日棒球場的不同，Mark E. Potts在影片中嘗試了啤酒、炸薯條、熱狗、炸雞、義大利麵、披薩和吉拿棒等美國常見的食物，吃得津津有味，但面對日本當地美食卻面有難色，僅管有吃包子和拉麵等日本食物，但他拒絕吃章魚燒，因為他不吃魚，而且在吃餃子時，他坦言自己不會用筷子，還在影片加上字幕寫道：「專業提示，筷子可以拿來戳食物」，不過在日本文化中，用筷子戳食物被視為是不禮貌的行為。

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影片一出也遭日本球迷撻伐，一天內共湧進160多則留言，幾乎全部都是批評的言論，有些人表示：「怎麼會派不吃魚且不會用筷子的人來採訪」、「這簡直是對日本人和日本文化的侮辱！」、「章魚燒在道奇球場也能買到，你憑什麼嫌棄？」、「讓人感到傻眼，這種無知行為太令人討厭了」。在輿論壓力之下，《洛杉磯時報》在24小時內就刪掉了這部影片。

Mark E. Potts對於此次爭議回應，自己只是想展示東京巨蛋的食物，同時自嘲自己對這些食物的不了解，但後來發現很多人誤解了他的本意，所以決定刪除影片。但很多球迷完全不買單，許多人認為這不是幽默感的問題，而是對不同文化缺乏基本的尊重。

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