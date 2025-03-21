MLB》前洋基外野手總算找到新東家！布總與前隊友談眼中的維杜戈

布恩（左）與維杜戈（右）。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕休季乏人問津的前洋基外野手維杜戈（Alex Verdugo）今天以1年150萬美元合約加盟勇士，對此洋基總教練布恩（Aaron Boone）以及游擊新星沃爾普（Anthony Volpe）也表達對維杜戈的看法。

維杜戈上季在洋基度過生涯最差的賽季，儘管連續4年都有雙位數全壘打演出，但在場上時常漫不經心的表現為人詬病。《The Athletic》日前報導，維杜戈在成為自由球員後，沒有收到任何一張大聯盟約的報價，這也讓「法官」賈吉（Aaron Judge）替他打抱不平。

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如今終於找到新東家，洋基總教練布恩受訪談吉對昔日子弟兵的看法，「他就是個大聯盟等級的球員，勇士沒花到多少錢，就得到了一名非常優秀的球員。」

前隊友沃爾普曾在休季期間前往亞利桑那州拜訪維杜戈，「「我也不確定該怎麼說，或者大家是否願意談論這件事，但他一直在努力奮鬥，他在亞利桑那投入大量訓練，基本上沒有球隊的情況下完成一切。」

「我認為他已經準備好了，這將會是他生涯中非常棒的一個篇章。我們都祝福他。不管是數據還是其他方面，並非很多球員都能像他擁有今天一樣的成就。」沃爾普說道。

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