MLB》擺脫傷勢春訓好投 大都會教頭看千賀滉大：他會笑了

千賀滉大擺脫去年受傷陰影，在春訓繳出好表現。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年因傷只投一場的大都會日籍投手千賀滉大，今年力拚健康復出，並且在春訓踏出成功一步，今天對國民先發又繳出3.2局6K，讓大都會教頭門多薩（Carlos Mendoza）期待他今年的表現。

今天賽後提到千賀滉大的表現，門多薩形容投球內容可以分成兩大部分，前幾局遇到亂流，感覺千賀滉大沒找到狀態，不過三、四兩局卻完全相反，好表現讓門多薩大讚「他真的很噁心」。

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此戰千賀滉大用了49球，3.2局就送出6次三振，最後9位打者全都順利解決。門多薩說，千賀滉大是個有任務在身的人，他今年要保持健康、走出去年陰霾，因為他知道他是球隊重要的一份子。

「去年他早早倒下，對他來說很沮喪，現在你可以在他臉上看到笑容了。」門多薩說道。

目前千賀滉大春訓投了3場，累積9局送出9次三振，防禦率僅2.00，而對於今天的好表現，千賀滉大透過翻譯表示今天是一場好比賽，他也從中收穫良多。千賀滉大還說，今年他和訓練團隊、教練團意見一致，就是讓他可以保持健康出賽，他也努力往這個目標前進，目前看起來一切都很順利。

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