晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》擺脫傷勢春訓好投 大都會教頭看千賀滉大：他會笑了

2025/03/21 11:57

千賀滉大擺脫去年受傷陰影，在春訓繳出好表現。（資料照，美聯社）千賀滉大擺脫去年受傷陰影，在春訓繳出好表現。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年因傷只投一場的大都會日籍投手千賀滉大，今年力拚健康復出，並且在春訓踏出成功一步，今天對國民先發又繳出3.2局6K，讓大都會教頭門多薩（Carlos Mendoza）期待他今年的表現。

今天賽後提到千賀滉大的表現，門多薩形容投球內容可以分成兩大部分，前幾局遇到亂流，感覺千賀滉大沒找到狀態，不過三、四兩局卻完全相反，好表現讓門多薩大讚「他真的很噁心」。

此戰千賀滉大用了49球，3.2局就送出6次三振，最後9位打者全都順利解決。門多薩說，千賀滉大是個有任務在身的人，他今年要保持健康、走出去年陰霾，因為他知道他是球隊重要的一份子。

「去年他早早倒下，對他來說很沮喪，現在你可以在他臉上看到笑容了。」門多薩說道。

目前千賀滉大春訓投了3場，累積9局送出9次三振，防禦率僅2.00，而對於今天的好表現，千賀滉大透過翻譯表示今天是一場好比賽，他也從中收穫良多。千賀滉大還說，今年他和訓練團隊、教練團意見一致，就是讓他可以保持健康出賽，他也努力往這個目標前進，目前看起來一切都很順利。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中