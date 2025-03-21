MLB》洋基兩大好手休季沒人要 198轟名將：我們怎麼活在這種世界...

瑞佐、維杜戈。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕上季效力洋基的2位主力球員維杜戈（Alex Verdugo）與瑞佐（Anthony Rizzo），休季成為自由球員後乏人問津，維杜戈直到今天才被簽下，瑞佐則是還在待價而沽。對此生涯敲出198轟的前皇家冠軍明星一壘手哈斯默（Eric Hosmer），也對此發表看法。

28歲的維杜戈上季透過交易從紅襪轉戰洋基，但卻繳出生涯最差賽季，加上時常在場上展現出散漫態度，使他在休季未獲得任何大聯盟合約，直到今天才以1年150萬美元加盟勇士，但在斧頭幫外野人滿為患之下，維杜戈預計只是以備不時之需的人選。

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35歲的瑞佐更悲情，2022年表現仍相當穩定的他，卻在2023年球季因腦震盪導致表現逐漸下滑，之後又遭遇多次傷病，導致去年只出賽92場，也同樣打出生涯最差賽季。洋基休季選擇不支付瑞佐今年1700萬美元球隊選項，將他買斷讓其成為自由身，如今也尚未找到新東家。

對於維杜戈與瑞佐在自由市場上受到的冷漠待遇，前皇家冠軍明星一壘手哈斯默就在X上發文直言：「我們怎麼會活在這樣的世界，紐約洋基世界大賽陣容的主力先發左外野手和一壘手，在大聯盟新球季第一場比賽打完後都還沒有工作，甚至連一張合約都沒收到！」

生涯累積303轟，入選3屆全明星賽，拿下4屆金手套獎、1屆銀棒獎，以及一座世界大賽冠軍的瑞佐，日前接受《The Athletic》訪問時坦言自己還想打球，也不願屈就一份底薪合約，但也明白距離退休之日可能不遠矣。

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