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瑞士賽》安洗瑩沒打！陳雨菲成奪冠熱門3局逆轉闖8強

2025/03/21 11:59

陳雨菲。（資料照，法新社）陳雨菲。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕東京奧運金牌中國好手陳雨菲，今天凌晨在超級300系列瑞士羽球公開賽，以18：21、21：11、21：13逆轉丹麥選手克里絲多福森（Line Christophersen），晉級女單8強，由於本季不敗的南韓世界球后安洗瑩沒打，陳雨菲被看好奪本季首冠。

世界排名13的陳雨菲在去年巴黎奧運無緣登上頒獎台，再來就決定暫別球壇並展開遊學生活，她在3月奧爾良大師賽復出就打進決賽，卻栽在安洗瑩拍下屈居亞軍，再來全英公開賽又是8強栽在安洗瑩拍下，如今這位狀況絕佳的南韓名將並未參加瑞士賽，陳雨菲也有機會爭取本季首冠。

陳雨菲首輪直落二擊敗蘇格蘭女將吉爾莫（Kirsty Gilmour），16強遭遇克里絲多福森則卻在首局遇到難題。陳雨菲首局連得6分變成12：10領先，卻未能擴大差距，反而又被克里絲多福森超前，即使陳雨菲追到18：18又連掉3分讓出。

陳雨菲第二局直接打出7：0開局，霸氣扳回一城，進入決勝局，克里絲多福森有展現競爭力，只是陳雨菲在12：13落後一鼓作氣連掃9分，完成逆轉秀，陳雨菲8強對手將是世界排名第8的泰國女將革通（Supanida Katethong），陳雨菲過去4次交手還沒輸過。

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