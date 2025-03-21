中職》2億男「憲」身！ 統一獅和陳傑憲達成10年合約共識

陳傑憲。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅球團今天宣布，和「台灣隊長」陳傑憲達成合約共識，簽下10年合約，合約總值新台幣2億元，他將成為中職合約總值最高的球員，其中平均月薪140萬，激勵獎金3200萬。

2024年統一7-ELEVEN獅陳傑憲出賽112場，安打134，打擊率3成34，繳出亮眼成績，更獲得中華職棒外野金手套獎項及最佳十人外野手獎項，去年11月代表國家隊擔任台灣隊長，在世界12強賽事出賽7場，擊出15支安打，包括二壘安打1支，全壘打2支，得分5，打點6，盜壘成功2次，打擊率6成25，各項優異攻守成績，榮獲最有價值球員獎、最佳防守球員獎、打擊王及全明星世界隊外野手等四大獎項，尤其是在冠軍戰中擊出三分打點全壘打，關鍵一擊助台灣隊拿下世界冠軍。

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2024年陳傑憲結束與獅隊三年複數年約，去年底透過經紀人與球隊積極洽談新合約，過程中彼此對他的未來規劃進行各項討論，集團及球團肯定他的好表現及價值，展現最大誠意，提供高薪資合約。

統一獅領隊蘇泰安表示：「傑憲是一個全方位選手，無論在成績、人氣都是指標性人物，更是許多後輩選手學習的對象，經過這幾個月與經紀人洽談，並數次與傑憲本人了解其想法，雙方彼此分享未來規劃及展望，今日能夠達成共識，對於選手及公司都是全新的里程碑，相信這份合約，絕對符合傑憲身價，而這些都是他平日各項堅持與自我要求，才能創造職業價值，也是選手們最佳典範。」

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