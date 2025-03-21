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NBA》柯瑞歸隊拿17分、巴特勒大三元 勇士贏暴龍拿2連勝

2025/03/21 12:43

巴特勒。（路透）巴特勒。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕前役休兵的「萌神」柯瑞（Stephen Curry）今天歸隊拿17分，好戰友J.巴特勒（Jimmy Butler）贊助大三元成績單，勇士最終以117：114擊敗暴龍，收下2連勝。

勇士此仗最多領先10分，第三節暴龍展開反撲，三節結束已追到92：93，並在第四節一度超前，陷入輸球危機的勇士靠魯尼（Kevon Looney）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、庫明加（Jonathan Kuminga）連得6分再度討回領先，暴龍雖然持續追分，不過勇士關鍵時刻防守都有奏效，讓對手無功而返。

柯瑞此仗只打25分鐘，以8投6中包括2顆三分球，攻下17分，J.巴特勒16分、12助攻、11籃板完成大三元，D.格林（Draymond Green）投進5顆三分球，斬獲全隊最多21分，波斯特（Quinten Post）此仗成為奇兵轟6顆三分球，攻下18分，波傑姆斯基15分、庫明加16分

暴龍此仗差點踢館成功，可惜最後1分鐘就是得不了分，也只能吞下3連敗，新龍王巴恩斯（Scottie Barnes）29分、10籃板和6助攻，奎克利（Immanuel Quickley）21分、8助攻。

柯瑞。（美聯社）柯瑞。（美聯社）

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