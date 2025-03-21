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世壯運5/17至30登場 新北市運動樂活系列活動今揪老幼打頭陣暖身

2025/03/21 12:45

雙北世界壯年運動會將在5月17至30日登場，新北市府教育局響應活動，今（21）日辦理新北市運動樂活系列活動。（新北市教育局提供）雙北世界壯年運動會將在5月17至30日登場，新北市府教育局響應活動，今（21）日辦理新北市運動樂活系列活動。（新北市教育局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕雙北世界壯年運動會將在5月17至30日登場，新北市府教育局響應活動，今（21）日辦理新北市運動樂活系列活動，邀請親子、祖孫家庭與國際交換學生在板橋運動場一起運動。副市長劉和然表示，今年活動以「幼壯同行、親子共樂」方式為主題，共計360隊1萬1800人參與同樂，為2025雙北世壯運賽事進行暖身。

劉和然說，「運動樂活」是新北市打造健康城市的重要推動指標，教育局、體育局及衛生局跨局處合作，除了升級運動場館與設施，教育局每年挹注約6000萬元推廣學校普及化運動，也導入「AR動滋動 x Uniigym」體感平台，讓學生能隨時透過人工智慧（AI）體感運動科技進行自主訓練，提升運動效率；此外，市府推動「運動中心2.0」計畫、「新北動健康」APP、各類運動普及推廣，使新北運動人口突破150萬，邁向全齡智慧運動城市。

教育局表示，運動不只是比賽，也是教育的一環，盼透過多元體育課程和普及化運動，讓孩子從小養成規律運動習慣；本次活動安排大隊接力、樂樂棒球、健身操、躲避球等多樣賽事，激發學生對運動的興趣，也讓運動融入日常學習。

雙北世界壯年運動會將在5月17至30日登場，新北市府教育局響應活動，今（21）日辦理新北市運動樂活系列活動。（新北市教育局提供）雙北世界壯年運動會將在5月17至30日登場，新北市府教育局響應活動，今（21）日辦理新北市運動樂活系列活動。（新北市教育局提供）

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