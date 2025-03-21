經典賽》東京賽熱潮！WBC總裁讚大谷翔平影響力：沒見過這種球員

大谷翔平。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟東京海外賽剛結束，道奇橫掃小熊取得2連勝，日本巨星大谷翔平回到東京巨蛋，還在比賽中敲出本季首轟，讓全日本球迷陷入瘋狂，大谷熱潮來到最高點，世界棒球經典賽（WBC）總裁史莫（Jim Small）也讚嘆大谷的影響力。

大谷翔平東京賽首戰單場5支2，第2戰更從小熊火球男皮爾森（Nate Pearson）手中敲出本季首轟，合計兩場8打數敲出3安打，進帳1分打點，另有2保送，本季打擊率0.375，攻擊指數1.375。在大谷熱潮影響下，東京海外賽首戰創下日本當地高達2500萬人次的觀賽紀錄。

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大谷翔平有望再度代表日本參加2026年經典賽，WBC總裁史莫今天在東京舉辦的記者會中談到大谷，也不禁盛讚：「打從我出生以來，從未見過這樣的棒球選手。我認為他不僅在日本和美國受到矚目，更吸引全球的關注。他在WBC的參賽，以及這次隨道奇在東京進行開幕戰，對於培養新一代球迷而言，都具有極其重要的意義。」

本次東京海外賽集結5名日本球星，包括道奇「日籍三本柱」大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希，以及小熊今永昇太、鈴木誠也。身為日本武士監督的井端弘和，日前受訪也表示期待他們征戰明年經典賽。

明年3月經典賽C組預賽在東京巨蛋開打，衛冕軍日本與南韓、澳洲和捷克同組，而在資格賽A組出線的台灣，預計也將會被分在C組。

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