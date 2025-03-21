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NBA》布朗尼繳生涯新高17分 湖人主力都沒打不敵公鹿終止3連勝

2025/03/21 13:07

布朗尼。（美聯社）布朗尼。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕近期賽程密集的湖人今在主場迎戰公鹿，讓大部分的主力都輪休，終場也以89：118敗下陣來，終止近期3連勝。

湖人除詹姆斯（LeBron James）因腹股溝傷勢持續缺陣外，今因為迎來8天內第6戰，包括東契奇（Luka Doncic）、里維斯（Austin Reaves）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）與范德比爾特（Jarred Vanderbilt）等主力都休兵，首節就被公鹿打出34：19的攻勢，陷入雙位數落後。

由於主力都不在，布朗尼（Bronny James）首節就替補上陣，次節幫助湖人反撲，除2投2中拿下5分，還秀了一記四分衛式的全場傳球美技，湖人打完上半場追到46：57。

公鹿易籃後靠亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）單節4投3中、罰球10投9中獨攬15分，打出34：23的優勢擴大差距，帶著22分領先進入決勝節，也讓「字母哥」可以提前打卡下班，公鹿順利終止2連敗。

亞德托昆波繳28分、7籃板，特倫特（Gary Trent Jr.）替補上陣飆進6記三分球拿23分，庫茲馬（Kyle Kuzma）面對前東家攻下20分。

湖人方面，柯奈特（Dalton Knecht）14投5中拿下17分，布朗尼上場30分鐘，10投7中繳出生涯新高17分，另有5助攻、3籃板。

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