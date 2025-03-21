NBA》勇士頭大！剛歸隊的柯瑞重摔提前傷退 主帥曝當下狀況（影音）

柯瑞重摔在地提前傷退。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕勇士今以117：114險勝暴龍，然而卻傳出壞消息，剛歸隊當家神射手柯瑞（Stephen Curry）在一次上籃後重摔在地，之後就傷退未再回到場上，賽後總教練柯爾（Steve Kerr）透露，柯瑞明天將接受MRI檢查。

柯瑞在第三節3分24秒時切入籃下，再把球交給外圍空檔的庫明加（Jonathan Kuminga），然而柯瑞卻不慎以背部尾椎處落地，重摔後倒地不起，隨後退場未再回歸，根據勇士球團報告，柯瑞遭遇骨盆挫傷。柯瑞此仗只打25分鐘，8投6中包括2顆三分球，攻下17分。

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勇士總教練柯爾賽後透露，柯瑞明天將進行MRI（核磁共振）檢查，而柯瑞還曾試圖回到場上比賽，但在球隊醫療團隊的建議下仍選擇退場休息，「希望這不是太嚴重的傷勢。」

37歲的柯瑞本季出賽60場，場均24.2分6.0助攻4.4籃板，投籃命中率44.7%，三分命中率39.4%。勇士以41勝29敗暫居西部第6，目前還剩下12場例行賽，必須祈禱柯瑞只是輕微傷勢，否則季後賽將遭遇嚴重打擊。

Stephen Curry left the game after taking a hard fall on this play.



Steph will miss the rest of the game vs. Toronto with a pelvic contusion, the Warriors announced. pic.twitter.com/Ssc8kZXrGd — SportsCenter （@SportsCenter） March 21, 2025

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