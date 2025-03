NBA》勇士頭大！剛歸隊的柯瑞重摔提前傷退 主帥曝當下狀況（影音）

柯瑞重摔在地提前傷退。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕勇士今以117:114險勝暴龍,然而卻傳出壞消息,剛歸隊當家神射手柯瑞(Stephen Curry)在一次上籃後重摔在地,之後就傷退未再回到場上,賽後總教練柯爾(Steve Kerr)透露,柯瑞明天將接受MRI檢查。

柯瑞在第三節3分24秒時切入籃下,再把球交給外圍空檔的庫明加(Jonathan Kuminga),然而柯瑞卻不慎以背部尾椎處落地,重摔後倒地不起,隨後退場未再回歸,根據勇士球團報告,柯瑞遭遇骨盆挫傷。柯瑞此仗只打25分鐘,8投6中包括2顆三分球,攻下17分。

勇士總教練柯爾賽後透露,柯瑞明天將進行MRI(核磁共振)檢查,而柯瑞還曾試圖回到場上比賽,但在球隊醫療團隊的建議下仍選擇退場休息,「希望這不是太嚴重的傷勢。」

37歲的柯瑞本季出賽60場,場均24.2分6.0助攻4.4籃板,投籃命中率44.7%,三分命中率39.4%。勇士以41勝29敗暫居西部第6,目前還剩下12場例行賽,必須祈禱柯瑞只是輕微傷勢,否則季後賽將遭遇嚴重打擊。

Stephen Curry left the game after taking a hard fall on this play.



Steph will miss the rest of the game vs. Toronto with a pelvic contusion, the Warriors announced. pic.twitter.com/Ssc8kZXrGd