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中職》台鋼雄鷹3/29造勢活動 WBCQ台灣隊好手、Wing Stars共襄盛舉

2025/03/21 13:46

台鋼雄鷹2025路口計畫第一站。（台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹2025路口計畫第一站。（台鋼雄鷹提供）

〔記者徐正揚／綜合報導〕台鋼雄鷹去年推動路口計畫獲得支持與肯定，今年活動延續且升級為2.0，不只在早晨於路口跟市民朋友說早安，更在晚上深入夜市、在黃昏進入市場，走入每位高雄人日常生活，持續堅持在地化路線，為辛勤上班、上課的市民加油應援、帶來滿滿活力，也邀請大家支持4月4日在澄清湖球場進行的台鋼雄鷹2025球季主場開幕戰。

台鋼延續去年模式，路口計畫最終站將在高雄市區進行車掃，更特別是晚上接著在澄清湖球場水舞廣場舉辦開幕戰前夜造勢活動，屆時洪一中總教練將帶著隊長王柏融、12強賽金牌成員陳柏清，以及今年經典賽資格賽台灣隊好手王博玄、曾子祐一同參與，吉祥物TAKAO帶著妹妹TAKAMEI、台鋼集團桂田文創Wing Stars啦啦隊屆時也會一起參加。

台鋼雄鷹2025路口計畫第一站，2月25日由陳柏清打頭陣，在九如一路與澄清路交叉口跟市民朋友說早安；第二站則是雄鷹元年就在陣中的洋投後勁於3月7日前進後勁夜市，登錄名與高雄在地結合，每每登板時更有熟悉的高雄捷運音樂在球場響起；3月12日第三站由TAKAO與Wing Stars在三多四路與中山二路交叉口說早安；第四站3月20日推出郭阜林前往德民黃昏市場，除了到家人經營的「台南郭家豬腳」攤位，高顏質也讓市場賣菜、買菜姐姐妹妹笑開懷。

路口計畫預計進行5站，就著是3月29日高雄車掃與開幕戰前夜造勢活動，車掃預計下午2點從台鋼雄鷹商店「鷹HOUSE（九如一路67號）」出發，沿途行經澄清路、三多一路、成功一路、五福三路、中華三路、大順一路、裕誠路、明誠三路、民族一路、建工路、大昌二路，再接回九如一路、澄清路、大埤路，最後抵達澄清湖棒球場。下午4點在澄清湖球場水舞廣場舉辦開幕戰前夜造勢活動。台鋼雄鷹主場開幕戰將在4月4日16：05於澄清湖棒球場登場、與樂天桃猿交手，2025上半季主場例行賽預售票於FamiPort及FamiTicket熱賣中。

台鋼雄鷹2025路口計畫第二站。（台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹2025路口計畫第二站。（台鋼雄鷹提供）

台鋼雄鷹2025路口計畫第三站。（台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹2025路口計畫第三站。（台鋼雄鷹提供）

台鋼雄鷹2025路口計畫第四站。（台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹2025路口計畫第四站。（台鋼雄鷹提供）

台鋼雄鷹2025路口計畫。（台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹2025路口計畫。（台鋼雄鷹提供）

台鋼雄鷹2025路口計畫。（台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹2025路口計畫。（台鋼雄鷹提供）

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