中職》前兄弟打擊王健在！ 首度大巨蛋練打扛到全壘打牆

陳冠任（中）。（記者廖振輝攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕周思齊、吳俊億、陳冠任等多位前兄弟選手領軍的新球隊「山羊兄弟（GOATBROS），今天在台北大巨蛋舉辦成軍記者會，備戰世壯運。現年42歲的前兄弟陳冠任的打擊王身手健在，早上首次打擊練習就將球擊中全壘打牆。

陳冠任目前在台大擔任棒球隊教練，從2019年從澳洲回台灣後就以教球為主，頂多打壘球和乙組球賽，已許久沒正式比賽，但今天早上的打擊練習，他拿木棒依舊把將夯到全壘打牆，一旁觀看的周思齊就說，「冠任體能超好，一直都有保持訓練。」並點名他可以擔任山羊兄弟隊的開路先鋒。

請繼續往下閱讀...

陳冠任坦言，可以在大巨蛋揮棒很興奮，畢竟大學時期也參加過台北球場回顧紀念賽，那時覺得大巨蛋是空想，如今可以在大巨蛋揮棒，大家都滿興奮的。

山羊兄弟隊除了備戰世壯運，賽事結束後也希望能成為「運動大使隊」，跟職棒界OB媒合更多活動，把文化傳承到下一代。陳冠任也說，這支球隊是集合各個領域發揮正面影響力，去引導這些小朋友。

陳冠任解釋，像外國都會透過運動教育小孩，畢竟不一定每個人都能打到職業，但可以從事很多相關工作，甚至透過球賽的錯誤中，知道如何修正自己、不去逃避，這就是人身教育，「相信對這些小朋友會很有幫助。」

周思齊。（記者廖振輝攝）

2024職棒退役選手周思齊號召多位退役職棒明星球員，組成「GOATBROS」隊伍，將參與世壯運棒球賽事，21日並在台北大巨蛋舉行「GOATBROS」世壯運成軍發布會，同時公開球隊LOGO、球衣。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法