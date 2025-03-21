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世壯運》周思齊領軍的新球隊有10位前職棒球員 守備陣容曝光！

2025/03/21 15:25

山羊兄弟隊的守備陣容。（記者廖振輝攝）山羊兄弟隊的守備陣容。（記者廖振輝攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕周思齊、吳俊億、陳冠任等多位前兄弟選手領軍的新球隊「山羊兄弟（GOATBROS），今天在台北大巨蛋舉辦成軍記者會，教練團和選手名單也正式公佈，合計有10位前職棒好手，力拚世壯運冠軍。

山羊兄弟延攬陳敏賜、吳俊億、簡富智、高國輝、潘菘瑋、蘇建榮、陳冠任、李品叡、周思齊的等職棒好手，另外前桃猿投手林敬民也擔任投手教練，共有10位前職棒球員，由現任台灣大學棒球隊總教練呂祐華執掌兵符。

2024職棒退役選手周思齊號召多位退役職棒明星球員，組成「GOATBROS」隊伍，將參與世壯運棒球賽事，21日並舉行「GOATBROS」世壯運成軍發布會，在台北市長蔣萬安（右一）見證祝福下正式成軍。（記者廖振輝攝）2024職棒退役選手周思齊號召多位退役職棒明星球員，組成「GOATBROS」隊伍，將參與世壯運棒球賽事，21日並舉行「GOATBROS」世壯運成軍發布會，在台北市長蔣萬安（右一）見證祝福下正式成軍。（記者廖振輝攝）

其中，吳俊億、潘菘瑋擔綱投手，陳敏賜三壘手、陳冠任一壘手、李品叡游擊手、蘇建榮和簡富智扛中外野、高國輝則是左外野手，周思齊是隊長，林敬民則擔任投手教練，也可以上場投球。

周思齊直言，山羊兄弟隊屬於「公共財」，算是一個組織OB球員的平台，「很多早期的選手，退休之後雖然有技術，但沒有辦法整合他們，從職棒退役後就終結，其實滿可惜的，畢竟國家投入這麼多資源，卻只有到職業結束。」

周思齊表示，希望可以從他們這一代開始做，就像是種樹，能夠結合更多退役選手做推廣，當作「運動大使隊」，再傳給下一代。

山羊兄弟的球隊名稱「GOAT」（Greatest of All Time）象徵對卓越的追求，吉祥物台灣黑山羊則代表台灣棒球文化的獨特性與堅韌精神。GOATBROS 重視基層棒球教育與傳承，因此特別在成軍記者會邀請許多基層棒球隊的小朋友進場，讓他們親身感受國際級球場氛圍，期盼大巨蛋成為他們夢想啟航的舞台與起點。

2024職棒退役選手周思齊號召多位退役職棒明星球員，組成「GOATBROS」隊伍，將參與世壯運棒球賽事，21日並舉行「GOATBROS」世壯運成軍發布會，在台北市長蔣萬安（右一）見證祝福下正式成軍。（記者廖振輝攝）2024職棒退役選手周思齊號召多位退役職棒明星球員，組成「GOATBROS」隊伍，將參與世壯運棒球賽事，21日並舉行「GOATBROS」世壯運成軍發布會，在台北市長蔣萬安（右一）見證祝福下正式成軍。（記者廖振輝攝）

2024職棒退役選手周思齊（左二）號召多位退役職棒明星球員，組成「GOATBROS」隊伍，將參與世壯運棒球賽事，21日並在台北大巨蛋舉行「GOATBROS」世壯運成軍發布會，在台北市長蔣萬安（右五）等人見證祝福下正式成軍。（記者廖振輝攝）2024職棒退役選手周思齊（左二）號召多位退役職棒明星球員，組成「GOATBROS」隊伍，將參與世壯運棒球賽事，21日並在台北大巨蛋舉行「GOATBROS」世壯運成軍發布會，在台北市長蔣萬安（右五）等人見證祝福下正式成軍。（記者廖振輝攝）

世壯運》周思齊領軍的新球隊有10位前職棒球員 守備陣容曝光！2024職棒退役選手周思齊號召多位退役職棒明星球員，組成「GOATBROS」隊伍，將參與世壯運棒球賽事，21日並在台北大巨蛋舉行「GOATBROS」世壯運成軍發布會，同時公開球隊LOGO、球衣。（記者廖振輝攝）

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