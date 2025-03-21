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世界盃資格賽》踢對方頭部！中國隊球員領紅牌 對手重傷被抬出場

2025/03/21 17:17

沙烏地阿拉伯後衛卡德斯受傷，被擔架抬出場。（路透）沙烏地阿拉伯後衛卡德斯受傷，被擔架抬出場。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2026年世界盃資格賽亞洲區第3輪C組賽事，世界排名第90的中國隊今天凌晨在客場面對世界排名第59的沙烏地阿拉伯，由於中國隊中場林良銘在爭球時踢到對手頭部，當場領到紅牌遭趕出場。中國隊被迫「10打11」，最後以0比1輸球。中國男足目前以2勝5敗排分組墊底，幾乎無望晉級世界盃會內賽。

此戰上半場第45分鐘+1，中國隊守門員王大雷從門前踢球至前場，雙方爭球過程中，林良銘舉腳要踢球，卻不慎一腳踢到沙烏地阿拉伯後衛卡德斯（Hassan Kadesh）的頭部，卡德斯當場倒地不起，林良銘也被裁判賞一張紅牌，當場被趕出場。卡德斯由於受傷無法起身，被擔架抬出場送醫。

由於少了林良銘，中國隊被迫「10打11」，下半場第50分鐘，沙烏地阿拉伯邊鋒多薩里（Salem Al-Dawsari）在禁區門前接獲隊友傳球後，他起右腳射門破網，為沙烏地阿拉伯取得1比0領先。而中國隊無法突破對手大門，最終吞下敗仗。

中國隊球員林良銘（左）領到紅牌，被趕出場。（路透）中國隊球員林良銘（左）領到紅牌，被趕出場。（路透）

中國男足外籍總教練伊萬科維奇（Branko Ivankovic）表示，沙烏地阿拉伯是一支非常強大的球隊，對方參加過多屆世界盃舞台，「他們在下半場表現很好，考慮到當時的狀況，我們很難做得更好。」

中國隊後衛蔣光太表示，中國隊開賽踢得不錯，但林良銘領到紅牌打亂球隊節奏，「那張紅牌是個意外，而這事也完全改變比賽。足球比賽有太多不確定性，我們需要從這場比賽中吸取教訓，為下一場比賽做好準備」。

世界盃亞洲區第3輪C組的目前戰績，日本隊以6勝1和排首位，「藍武士」也確定拿到世界盃會內賽門票。該分組其他五隊要爭取剩下一張的世界盃門票。

澳洲隊以2勝4和1敗排第二，沙烏地阿拉伯以2勝3和2敗排第三，印尼以1勝3和3敗排第四，巴林以1勝3和3敗排第五，中國隊以2勝5敗排第六。中國男足下一場比賽將在3月25日回到杭州奧體中心體育館，面對澳洲隊。

中國隊球員林良銘踢對手頭部影片請點此

沙烏地阿拉伯邊鋒多薩里射門破網。（路透）沙烏地阿拉伯邊鋒多薩里射門破網。（路透）

沙烏地阿拉伯球迷。（法新社）沙烏地阿拉伯球迷。（法新社）

沙烏地阿拉伯選手。（路透）沙烏地阿拉伯選手。（路透）

中國隊選手。（路透）中國隊選手。（路透）

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