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全原運開幕 阿爆、尼布恩美聲向原民英雄致敬

2025/03/21 15:55

尼布恩合唱團的天籟美聲。（記者李惠洲攝）尼布恩合唱團的天籟美聲。（記者李惠洲攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕114年全國原住民族運動會今（21）日在高雄巨蛋登場，開幕典禮演出最高潮是由金曲歌手阿爆帶領所有演出團體，用美聲感謝為帶體育賽場上拚戰的原民英雄。

全原運因睽違20年重返高雄主辦，高雄市今年盛大籌辦，開幕典禮演出當精彩，下午2點起先由樹德家商啦啦隊、萬山部落、大滿舞團及馬紹爾群島共和國在台學生團進行暖場表演，原民傳統歌舞吸引現場觀眾目光，而世界合唱大賽金牌尼布恩合唱團的天籟美聲，更是震撼全場。

後續八部合音的演出，加上阿爆與那屋瓦少女隊、左營高中、宜蘭泰雅妹妹、和高雄Push Hand 舞團的舞蹈，最後所有演出團隊結合獲邀參與巴黎文化奧運DJ汝妮、阿爆一起演出「湧動未來-感謝」，把原住民的文化與歡樂氛圍感染全場。

114年全國原住民族運動會今天下午2點在高雄巨蛋盛大開幕。（記者李惠洲攝）114年全國原住民族運動會今天下午2點在高雄巨蛋盛大開幕。（記者李惠洲攝）

大滿舞團演出。（記者李惠洲攝）大滿舞團演出。（記者李惠洲攝）

左營高中舞蹈班演出。（記者李惠洲攝）左營高中舞蹈班演出。（記者李惠洲攝）

馬紹爾群島共和國在台學生團演出。（記者李惠洲攝）馬紹爾群島共和國在台學生團演出。（記者李惠洲攝）

歌手阿爆與那屋瓦少女隊、左營高中、宜蘭泰雅妹妹、和高雄Push Hand 舞團共同演出。（記者李惠洲攝）歌手阿爆與那屋瓦少女隊、左營高中、宜蘭泰雅妹妹、和高雄Push Hand 舞團共同演出。（記者李惠洲攝）

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