灰熊對決快艇、中信樂天大巨蛋熱身賽開戰 今日賽事預告與轉播

雷納德（左）、傑克森（右）。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA今天有一場轉播，灰熊將碰上近期4連勝的快艇。快艇狀態相當火燙，近8場比賽豪取7勝，一路擊敗活塞、尼克、騎士等強權後，將面對西部排名第5的灰熊，究竟誰能拿下勝利呢，記得鎖定轉播囉。

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中職熱身賽方面，中信兄弟將在大巨蛋交手樂天，味全將在嘉義球場面對台鋼獵鷹，富邦則在台南球場面對統一獅。

NBA

10：30 灰熊@快艇 愛爾達體育1台、緯來體育

F1中國站

10：45 衝刺賽 愛爾達體育2台

14：00 排位賽 愛爾達體育2台（14：45）、緯來體育

中職熱身賽

17：00 中信@樂天 緯來體育、緯來精彩、愛爾達體育1台

17：00 味全@台鋼 緯來育樂、愛爾達體育2台

17：00 富邦@統一 愛爾達體育4台

日職熱身賽

11：57 軟銀@廣島 DAZN1、DAZN3

BWF瑞士公開賽

19：00 四強（上）愛爾達體育3台

TPBL

14：30 海神@夢想家 MOMO綜合台、博斯運動2台、Youtube

17：00 戰神@國王 MOMO綜合台、博斯運動2台、Youtube

PLG

17：00 領航猿@勇士 DAZN1、 DAZN3、民視第一台、四季線上看、Youtube

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