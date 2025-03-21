世壯運》另類大巨蛋主場球隊 山羊兄弟王牌是前兄弟球星

周思齊（前）號召多位退役職棒明星球員，組成「GOATBROS」隊伍，將參與世壯運棒球賽事。（記者廖振輝攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕周思齊、吳俊億、陳冠任等多位前兄弟選手領軍的新球隊「山羊兄弟（GOATBROS），今在台北大巨蛋舉辦成軍記者會，而這支球隊因為跟大巨蛋合作，無論是練球或練習賽都在大巨蛋舉行，並結合公益活動。

「希望這裡就是山羊兄弟的主場！」周思齊笑說，他們是OB選手，曬太陽曬太久會頭暈，在外面會冷死，儘量不要曬太陽和吹風，「我們有跟大巨蛋合作，希望這支球隊規格可以高一點，畢竟OB選手過去也是國家隊英雄，不是退了就被忘記了。」

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山羊兄弟隊的球衣也有台北大巨蛋的LOGO，堪稱是另類的大巨蛋主場球隊，預定4月會跟台灣大學棒球隊打練習賽，屆時會安排上午公益活動，下午打1場比賽。

台大棒球隊和山羊兄弟隊今上午都在大巨蛋練球，雖然山羊兄弟隊有10位前職棒選手，今出席的職業野手只有陳冠任和周思齊。「周董」笑說，只有他跟冠任打出去，「其他人能打過內野就要偷笑了。」周思齊也爆料，原本大家想說練習賽怎麼是對台大，「結果今天練完，哇靠，台大很強欸，我們這樣會輸欸⋯。」

周思齊披上的背號是誠泰時期的85號，而非兄弟時期的16號，因為他希望能將這背號禮讓給前兄弟球星吳俊億，周思齊也說，「吳傳」就是這支球隊的王牌投手。

山羊兄弟隊除了備戰世壯運，賽事結束後也希望能成為「運動大使隊」，跟職棒界OB媒合更多活動，把文化傳承到下一代。周思齊也喊話，希望有機會跟韓國實境秀《出球致勝》的Monsters在大巨蛋交手，「公開向他們下戰帖！」

周思齊（前）號召多位退役職棒明星球員，組成「GOATBROS」隊伍，將參與世壯運棒球賽事。（記者廖振輝攝）

周思齊號召多位退役職棒明星球員，組成「GOATBROS」隊伍，將參與世壯運棒球賽事，21日並在台北大巨蛋舉行「GOATBROS」世壯運成軍發布會，同時公開球隊LOGO、球衣。（記者廖振輝攝）

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