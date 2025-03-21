晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

世壯運》另類大巨蛋主場球隊 山羊兄弟王牌是前兄弟球星

2025/03/21 16:14

周思齊（前）號召多位退役職棒明星球員，組成「GOATBROS」隊伍，將參與世壯運棒球賽事。（記者廖振輝攝）周思齊（前）號召多位退役職棒明星球員，組成「GOATBROS」隊伍，將參與世壯運棒球賽事。（記者廖振輝攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕周思齊、吳俊億、陳冠任等多位前兄弟選手領軍的新球隊「山羊兄弟（GOATBROS），今在台北大巨蛋舉辦成軍記者會，而這支球隊因為跟大巨蛋合作，無論是練球或練習賽都在大巨蛋舉行，並結合公益活動。

「希望這裡就是山羊兄弟的主場！」周思齊笑說，他們是OB選手，曬太陽曬太久會頭暈，在外面會冷死，儘量不要曬太陽和吹風，「我們有跟大巨蛋合作，希望這支球隊規格可以高一點，畢竟OB選手過去也是國家隊英雄，不是退了就被忘記了。」

山羊兄弟隊的球衣也有台北大巨蛋的LOGO，堪稱是另類的大巨蛋主場球隊，預定4月會跟台灣大學棒球隊打練習賽，屆時會安排上午公益活動，下午打1場比賽。

台大棒球隊和山羊兄弟隊今上午都在大巨蛋練球，雖然山羊兄弟隊有10位前職棒選手，今出席的職業野手只有陳冠任和周思齊。「周董」笑說，只有他跟冠任打出去，「其他人能打過內野就要偷笑了。」周思齊也爆料，原本大家想說練習賽怎麼是對台大，「結果今天練完，哇靠，台大很強欸，我們這樣會輸欸⋯。」

周思齊披上的背號是誠泰時期的85號，而非兄弟時期的16號，因為他希望能將這背號禮讓給前兄弟球星吳俊億，周思齊也說，「吳傳」就是這支球隊的王牌投手。

山羊兄弟隊除了備戰世壯運，賽事結束後也希望能成為「運動大使隊」，跟職棒界OB媒合更多活動，把文化傳承到下一代。周思齊也喊話，希望有機會跟韓國實境秀《出球致勝》的Monsters在大巨蛋交手，「公開向他們下戰帖！」

周思齊（前）號召多位退役職棒明星球員，組成「GOATBROS」隊伍，將參與世壯運棒球賽事。（記者廖振輝攝）周思齊（前）號召多位退役職棒明星球員，組成「GOATBROS」隊伍，將參與世壯運棒球賽事。（記者廖振輝攝）

周思齊號召多位退役職棒明星球員，組成「GOATBROS」隊伍，將參與世壯運棒球賽事，21日並在台北大巨蛋舉行「GOATBROS」世壯運成軍發布會，同時公開球隊LOGO、球衣。（記者廖振輝攝）周思齊號召多位退役職棒明星球員，組成「GOATBROS」隊伍，將參與世壯運棒球賽事，21日並在台北大巨蛋舉行「GOATBROS」世壯運成軍發布會，同時公開球隊LOGO、球衣。（記者廖振輝攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中