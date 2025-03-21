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中職》旅外球員能否以自由球員身分回台打球？ 陳偉殷給出建議

2025/03/21 17:16

陳偉殷今出席引退記者會，分享職業生涯心路歷程。（記者塗建榮攝）陳偉殷今出席引退記者會，分享職業生涯心路歷程。（記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職3月初在領隊會議上，討論即將研擬「資深旅外球員加盟辦法」，明確定義年資、年紀等標準，讓旅外球員未來不用透過選秀就可加盟中職球隊，陳偉殷對此提出建議，希望能區分美職、日職的成績，日職滿5年、美職滿3年的旅外球員，就可以被中職視為自由球員，毋須經過選秀程序。

陳偉殷指出，接下來首先被影響的會是宋家豪，雖然不知道中職的討論方向，他個人的建議是，要把美職與日職的成績分開來看，「日職至少要5年，回來可以當成自由球員，美職能待滿3年，已經是非常不容易的事，Option也是以3年來計算。」

陳偉殷認為，符合資格的美、日職球員，雖然是以自由球員回台打中職，但還是要有補償，「在亞洲，不能說好或不好，必須由老闆們開會同意，至少可以參考美職或日職的方向，可能會有更多不一樣的想法。」

陳偉殷表示，球員的職業生涯真的不長，現在高中畢業就進入職棒，應該給球員更多的保障，「我都39歲了，還要選秀？真的有點......，難啦！我在大聯盟、日職一軍加起來超過12、13年，應該給資深球員更有一些彈性，選擇回台灣的機會就更多、更高。」

陳偉殷今出席引退記者會，分享職業生涯心路歷程。（記者塗建榮攝）陳偉殷今出席引退記者會，分享職業生涯心路歷程。（記者塗建榮攝）

陳偉殷今出席引退記者會，分享職業生涯心路歷程。（記者塗建榮攝）陳偉殷今出席引退記者會，分享職業生涯心路歷程。（記者塗建榮攝）

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