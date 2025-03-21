全原運開幕 拳擊國手蔡達利弓箭射點燃酒甕聖火台

全原運聖火由第一位原住民籍亞運拳擊國手蔡達利擔任弓箭手，將聖火以弓箭射向酒甕聖火台。（記者李惠洲攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕114年全國原住民族運動會今（21）日在高雄巨蛋盛大開幕，以「原聚Takao 湧動未來」為標語，展現主辦城市高雄的熱情。副總統蕭美琴也出席會場，聖火由第一位原住民籍亞運拳擊國手蔡達利，以弓箭射向酒甕聖火引燃。

全原運開幕儀式的連動員進場，由擔任籌備處的高雄市運發局與吉祥物高雄熊率先進場，原民會也特別邀請台灣8個友邦國家的在台留學生，包括吐瓦魯、帛琉、馬紹爾群島、貝里斯、聖露西亞、巴拉圭、史瓦帝尼及瓜地馬拉組成國際原住民族青年聯隊進場，不少縣市選手也穿著原民服飾盛裝入場，氣氛相當熱鬧，並由美聲傳遞世界的寶來國中合唱團與尼布恩合唱團領唱國歌。

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副總統蕭美琴致詞表示，感謝來自全國22縣市、上萬名選手與職員到溫暖的高雄參與二年一次的原住民族體育盛會，這個賽事最特別之處，是年齡分布最廣、不分男女老幼都是選手，而且不僅是力量的較量，也是文化的發展與傳承。

原委會主委曾智勇則指出，台灣的體育，如果沒有原住民就不精彩，原住民在台灣提供很多貢獻，沒有原住民，台灣就沒有驕傲，並提及今年 12 月將在台灣主辦第 1 屆國際原住民族運動會，邀請 14 個國家與台灣 16 族原住民族共同競技傳統運動。

開幕式的聖火點燃，在那屋瓦少女隊的美妙歌聲中，由高雄那瑪夏區兩屆帕運標槍金牌得主江志忠及桃源區舉重全國紀錄保持人謝孟恩擔任聖火手，並將聖火傳給擔任弓箭手的第一位原住民籍亞運拳擊國手蔡達利，以弓箭射向酒甕聖火台，宣告114年全國原住民族運動會正式展開，最後由歌手AZ 李孝祖演唱本屆大會主題曲「Kiemel（贏了）」帶嗨氣氛！

全原運聖火在酒甕聖火台中引燃。（記者李惠洲攝）

高雄市代表隊盛大入場。（記者李惠洲攝）

副總統蕭美琴致詞表示，全原運不僅是力量的較量，也是文化的發展與傳承。（記者李惠洲攝）

寶來國中合唱團與尼布恩合唱團領唱國歌。（記者李惠洲攝）

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