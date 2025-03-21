NBA》布朗森季後賽前回歸有望？希波鐸：只要準備好就讓他上場

布朗森。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕尼克總教練希波鐸（Tom Thibodeau）今日表示，球隊仍對明星後衛布朗森（Jalen Brunson）能在季後賽開打前復出保持樂觀態度。

布朗森在3月7日對上湖人的延長賽中受傷，當時他在一次切入上籃落地時採到湖人後衛里維斯（Austin Reaves）的腳，導致右腳踝扭傷並提前退場。

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希波鐸表示，布朗森距離他對上湖人時扭傷右腳踝已約兩週，將於明日再度接受檢查。根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）上週日引述消息人士報導，布朗森預計將缺席至三月下旬或四月初。

「他已經開始進行輕量投籃訓練，並已脫離固定靴，目前恢復情況穩定，會持續觀察後續進展。」希波杜在尼克對黃蜂賽前表示。「只要他準備好了，我們就會讓他上場。他現在投入大量時間進行復健，我們希望他的專注力能放在這裡。」希波鐸也補充，他預期布朗森能在例行賽最後一場比賽前回歸。

布朗森本季出賽61場，平均上場35.4分鐘，可繳出26.3分、3籃板、7.4助攻、1抄截、2.3顆三分球的表現，整體投籃命中率49%，三分球命中率38.4%。

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