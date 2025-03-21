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中職》收下統一獅10年大約 陳傑憲吐真言：12強賽有加乘效果

2025/03/21 17:36

陳傑憲。（統一獅提供）陳傑憲。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕和統一獅達成10年最高總值2億元的合約共識後，31歲的陳傑憲在台南球場接受媒體聯訪時也分享簽約後心情，除了感謝獅隊肯定自己的價值，也坦言在去年底12強賽打出好成績確實有「加乘效果」，「我相信沒有國際賽的成績，也不會有這樣的合約。」

陳傑憲去年底以台灣隊長之姿率隊拿到世界12強賽冠軍，他更獲得大會MVP殊榮，也讓他的身價水漲船高，今受訪時一開頭就指出，「的確在12強過後，其實遇到的事情就跟之前不一樣，不管是人事物，那首先我很感謝統一球團，對我的肯定，肯定我的價值。」他直言如果單純以季賽成績來看，不可能拿到這樣的合約，「我也滿感謝自己的努力，進到國家隊，在那段時間剛好很幸運打出好的成績，那就有加乘的效果啦。」

對於能拿下這紙史上最大合約，陳傑憲也直言沒想過會是自己，「畢竟我認為在中職場上能力比我好的選手滿多的，我只是因為真的運氣比較好，打了國際賽有好的表現，讓我的合約有加乘的效果，我一直覺得是我的運氣真的不錯，在那段期間又有展現出來。」

此外，陳傑憲強調，每個階段都有開始和結束，國家隊的任務已經結束，「現在就回歸到統一隊長的身分，在這裡已經8、9年了，一直以來也知道球隊的運作是怎樣，希望就是我們可以每年不斷進步，不斷讓年輕選手加快腳步，能夠接收到一軍的強度，我已經31歲，也希望年輕的選手能夠努力把戰力拉起來，讓球隊有更多的選擇，更有深度去跟其他球隊競爭。」

陳傑憲。（統一獅提供）陳傑憲。（統一獅提供）

陳傑憲。（統一獅提供）陳傑憲。（統一獅提供）

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