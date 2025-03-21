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棒球》陳偉殷籌劃生涯特展 將到美、日專業訓練中心學習訓練理念

2025/03/21 17:40

陳偉殷今出席引退記者會，分享職業生涯心路歷程。（記者塗建榮攝）陳偉殷今出席引退記者會，分享職業生涯心路歷程。（記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕陳偉殷今天舉行引退記者會，談到退休後的規劃，他已經做多方面構思，首先是籌劃職業生涯特展，以及前往美國、日本的專業訓練中心，學習多元的訓練理念與方法，最想做的是陪老婆到處旅遊，一起踏遍大聯盟30座球場，「說真的，我沒辦法離開棒球這兩個字，這已經是我人生很大的一部份。」

陳偉殷將透過生涯特展，回顧過去21年的棒球旅程，將一路走來的重要紀念品，包括球具、影像紀錄與珍貴回憶，讓球迷與年輕球員了解這條道路上得的努力與堅持，也會籌備生涯回憶錄相關書籍，讓大家透過文字更深入了解各階段的他，希望屆時能有跟球迷近距離見面的機會。

陳偉殷對轉任教練持開放態度並不排斥，計畫前往美國、日本的專業訓練中心，學習多元的訓練理念與方法，將所學帶回給年輕球員，幫助他們不論是球技、心態及價值觀念都能有更好的發展，也會延續動物保護議題，持續投入相關公益活動，希望讓影響力不僅停留在球場，也能擴及到更廣的社會層面。

陳偉殷也表示，陪老婆到處旅遊，是退休後最想做的事，過去20年因為球季與訓練，很少有機會帶老婆出去走走，說不定有機會帶老婆去大聯盟的30座球場，「滿足老婆以前的願望，不一樣的角度，跟她一起實現。」

陳偉殷今出席引退記者會，分享職業生涯心路歷程。（記者塗建榮攝）陳偉殷今出席引退記者會，分享職業生涯心路歷程。（記者塗建榮攝）

陳偉殷今出席引退記者會，分享職業生涯心路歷程。（記者塗建榮攝）陳偉殷今出席引退記者會，分享職業生涯心路歷程。（記者塗建榮攝）

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