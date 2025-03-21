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網球》瑞博盃全國青少年錦標賽 前國手之子蔡秉寰14歲男單奪冠

2025/03/21 18:02

蔡秉寰14歲男單奪冠。（海碩整合行銷提供）蔡秉寰14歲男單奪冠。（海碩整合行銷提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕瑞博盃全國青少年A級網球錦標賽今在台北市網球中心上演「世少國手」對決，前台維斯國手蔡佳諺的小兒子蔡秉寰展現「虎父無犬子」氣勢，6：2、6：0打敗曾彥嘉，首度奪下14歲組男單冠軍，冠名贊助商瑞博企業董事長、網球協會副理事長邱錫賢也親自到場頒獎，勉勵新生代再接再厲爭取佳績。

本屆14歲男單冠軍戰組合，蔡秉寰、曾彥嘉都已入選台灣世界少年男網代表隊，即將在4月前往馬來西亞古晉角逐世少團體錦標賽亞大區資格賽，如今隔網交鋒頗受球迷矚目。有備而來的蔡秉寰，開賽第1局就率先破發，第4局又克服發球局危機，力挽狂瀾保住之後，擴大差距順勢先馳得盤；拚出信心的蔡秉寰次盤乘勝追擊，連破帶保一口氣橫掃6局，送出「貝果」奪下冠軍。

2月剛滿14歲的蔡秉寰，去年瑞博盃14歲組冠軍戰功虧一簣，打到決勝盤因傷退賽而屈居亞軍，如今金盃終於到手，退役職業好手蔡佳諺非常滿意小兒子的臨場表現，「整體表現夠專注，也都有執行到賽前策略。」蔡佳諺有兩個兒子蔡鎧丞、蔡秉寰，兄弟相差一歲半，雖然蔡鎧丞身材更好，但較瘦弱的弟弟蔡秉寰反而傳承老爸「拚命三郎」球風，蔡佳諺笑說：「兒子打法比較全面，現在的身材柔軟和協調性肯定比我以前還好，但老爸奮戰到底的頑強心態，還是值得他好好學習。」

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