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中職》下一位2億男是誰？ 林智勝坦言「有點難」

2025/03/21 18:10

林智勝。（資料照，記者李惠洲攝）林智勝。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕當年「大師兄」林智勝行使FA轉戰中信兄弟，締造純本土球員最高月薪120萬元的紀錄，今天正式被統一獅陳傑憲的平均月薪140萬元超越，林智勝說，「我的紀錄一定會有人打破啦，有人打破才最好啊，沒人打破代表我們聯盟層級愈來愈低，我覺得中職真的有在進步。」

陳傑憲拿到獅隊10年最高總值2億元合約，關鍵原因，林智勝認為，去年12強台灣隊勇奪世界冠軍是關鍵，「我想是因為世界冠軍的關係吧，傑憲在12強打得很好，公司願意給他一大筆錢，很正常，現在全台灣瘋棒球，包括味全龍、中信兄弟、統一獅，各球團願意付這麼多錢，會吸引更多球迷進來，他們會發現球團愈來愈用心經營球員這塊。」

看盡中職發展興衰起落，林智勝指出，早年球員簽4、5年合約就不錯了，他最多就簽5年，現在有3張10年合約出現，相信現在球團非常看重這些選手，包括江坤宇、陳子豪、陳傑憲，他們確實是有這個價值。

陳傑憲之後，下一位「2億男」是誰？林智勝坦言，「我覺得有點難，億元男有機會啦，至少在往後10年期間必須是年輕的才有機會，例如陳子豪10年合約走完才39歲，陳傑憲也41歲。」

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