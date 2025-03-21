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中職》首度表態「穿這件球衣到退休」 陳傑憲有話對統一獅迷說

2025/03/21 18:19

陳傑憲。（統一獅提供）陳傑憲。（統一獅提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕從去年底12強賽到今年初經典賽資格賽，「台灣隊長」陳傑憲如今又投入中職熱身賽為開季備戰，他用「至少我的心不會累」去描述目前備戰心態，也強調如今身分已轉換為「統一隊長」，除了感謝球團能讓自己穿這件球衣到退休，還要所有獅迷不要擔心，「希望喜歡我的球迷繼續支持，不管好與壞，能夠一起走到最後」。

陳傑憲不但連續參加兩項大賽，還在經典賽資格賽出現手腕發炎傷勢，因此回到母隊獅隊後，總教練林岳平讓他好好調整，直到16日公辦熱身賽才首度出賽，截至今晚賽前已累計出賽3場共6打數4安打。

在獅隊「官宣」和他達成10年2億合約共識後，陳傑憲也被問及目前的調整狀況，「我一直覺得心理會影響到生理，只要心態調適好，我相信身體也趕得上，目前我的身體感覺還滿輕鬆的，沒有想像中疲勞。心態上就是每個階段都會有開始和結束，國際賽已經結束，我會好好準開季。」

陳傑憲。（統一獅提供）陳傑憲。（統一獅提供）

穿著獅隊球衣受訪，陳傑憲強調：「現在穿著這件衣服，就要對這件衣服負有很大的責任，我希望能有好的表現，能帶動隊友有好的成績。」

陳傑憲從2016年季中選秀入隊至今，坦言對球隊一定會有感情，「我們的成績沒有到很頂，但我們球隊內部的氣氛都一直滿和樂，是個很棒的大家庭，從球團、教練團、球員，甚至球迷，應該說南部人就是比較貼心、熱情，就有這樣的氛圍在，很開心也很榮幸能繼續穿這件衣服，可能到退休吧。」

「想跟球迷說，謝謝一直以來的支持與鼓勵，也不用擔心，因為網路上流言滿多的，怕我走掉什麼之類的」，陳傑憲最後重申，「感謝球隊能夠讓我一直穿這件球衣，直到退休。那我也希望喜歡我的球迷繼續支持，不管好與壞，能夠一起走到最後。」他會保持進入職棒時的初心，在場上盡力表現，讓喜歡他的球迷和家人與有榮焉。

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