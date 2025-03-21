棒球》退休後的規劃 陳偉殷不排斥轉任教練、盼先去國外取經

陳偉殷。（記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕陳偉殷今天舉行引退記者會，談到退休後的規劃，對轉任教練抱持開放態度，目前希望先去國外取經，不排斥從短期客座教練開始，希望累積更多指導經驗。

陳偉殷指出，生涯雖有不錯的資歷，也不排斥轉任教練，目前有點難度的是，他沒有指導的資歷，考慮多去國外看看，「或許在春訓或球季中，去以前待過的球隊，讓自己的眼界更大更廣。」

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陳偉殷表示，指導有不同的「眉角」，不是有資歷就可以做好，會考慮從類似短期客座教練開始，「我希望是有訓練、諮詢，比較綜合的方式，希望是長久性的，現在還很難抉擇，出去多看一些訓練的東西，說不定會有新想法。」

陳偉殷認為，離開美職後有點難過，因為後面沒有人接上來，王建民、陳金鋒前輩分別開出一條路給投手、野手走，給他很好的參考，「在我之後有人上去，但都沒辦法站穩，要站穩真的很難，重點是自己有沒有準備好。」

陳偉殷覺得，台灣球員的資質都非常好，只是心理有沒有辦法支撐，「可能我接觸的比較多，所以不覺得很難，上場投球也很簡單，就是跟打者對決，現在球員想什麼，我不知道，可能要多一點溝通，才有辦法給多一點的建議。」

陳偉殷表示，在美職時期會照顧王維中、曾仁和、宋文華，分享他經歷過的事情，劉致榮也會問他一些東西，雖然時代不一樣，希望台灣棒球愈來愈進一步，「台灣的學生棒球做得很好，一直停留在這裡蠻可惜的。」

陳偉殷。（記者塗建榮攝）

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