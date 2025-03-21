路跑》最「硬」北竿超馬明登場 宋子銘套上李小龍衣服3K暖身輕鬆衝線

宋子銘3K輕鬆奪冠。（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕 有最「硬」超馬之稱的馬祖北竿硬地超級馬拉松，今年邁入第9屆，明早上7時，將展開5K、25K、50K及12.5K的賽事。今年首度增設3K休閒組，今日先登場，吸引8歲至80歲近250人報名。來自台中的長跑好手宋子銘、劉素雅拿下男女子組第一，賽後兩人卻直呼：「好害羞！」

47歲台中跑者宋子銘身穿灌籃高手主角之一「宮城良田」跑衣，率先大步衝進終點，他說：「來馬祖北竿跑步就是不會膩！」宋子銘賽後套上印有「李小龍」肖像的T恤，笑說「從來沒報過3K組，這是人生第一次，站在起跑點，旁邊都是媽媽和小學生，讓我好害羞。」不過休閒組冠軍3000元的獎金，還是讓他邁開大步、爭取佳績，「加減補貼一下旅費嘛！」

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宋子銘平常從事進出口業。2015年，「因為膝蓋受傷不能打籃球了，轉而跑步。」他從不覺得跑步無趣，會為自己安排不同的賽事和訓練，增加變化。對於到馬祖跑馬，他情有獨鍾，「在台灣跑河濱太無趣，來馬祖跑步感受很不一樣。」他和幾位同好固定一年到馬祖三次、東引、南竿和北竿的賽事都不錯過，今年已是連續第五年，「旅跑真的很好玩！」

休閒組3K女子第一名由劉素雅拿下。劉素雅在台中生活、工作。10年前，因為公司同事憂鬱症，幾位同事想幫忙，就相揪跑步，起初只是休閒跑跑，「跑步吃東西」。幾年後素雅參加接力賽，開始練速度和間歇，發現自己真的喜歡跑步，也有天分，就此投入「認真跑步」的領域，她笑說，「跑步可以很紓壓、保持身材，也可以吃很多。」

四月初將歡慶73周年校慶的塘岐國小，今天全校國小生、教職員和家長共約100多人，都報名參加了3K的賽事。塘岐國小校長陳功德也是其中一名跑者。陳功德說，北竿硬地超級馬拉松是北竿年度重大的運動盛典，今年增設3K組，就鼓勵大家都參加，先前也結合國小的體育課，進行訓練和路線勘查，「要跑得開心、健康和安全！」

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