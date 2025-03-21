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日職》曾遭道奇灌5分 戶鄉翔征今繳3局好投、熱身賽ERA仍是0

2025/03/21 21:16

戶鄉翔征。（資料照，美聯社）戶鄉翔征。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職熱身賽，讀賣巨人24歲王牌投手戶鄉翔征今天交出3局無失分好投，巨人隊新任鐵捕甲斐拓也轟出三分砲，巨人軍最後以6比2擊敗千葉羅德。

戶鄉翔征在上週與美職大聯盟衛冕軍道奇的交流賽登板先發，他主投6局失掉5分，包含在第3局被道奇康佛托（Michael Conforto）、日本巨星大谷翔平、T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）開轟，單局失掉5分，這是戶鄉在職業生涯首次遭遇單局挨3轟的情況。

今天的日職熱身賽，戶鄉翔征主投3局被敲2支短程安打，賞2次三振，沒有失分。戶鄉翔征在熱身賽出賽4場，合計投11局賞9次三振，沒有失分，防禦率仍是「0」。

根據日媒《體育報知》報導，戶鄉翔征認為這場比賽還有需要修正的地方，有些變化球的準度不夠理想，「今天的指叉球下墜效果不錯，這算是很好的收穫。」

戶鄉翔征連兩年擔任巨人軍開幕戰先發投手，他將在28日於主場東京巨蛋迎戰養樂多燕子。戶鄉表示，「我的目標是優勝和日本一，希望把自己的投球狀態調整到100％。」

戶鄉翔征過去連兩年拿到單季12勝，上季賞156次三振是中央聯盟三振王。戶鄉翔征也是2024年世界棒球12強賽日本隊國手。

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