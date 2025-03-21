中職》台灣隊長陳傑憲發威！率獅隊逃過19年最慘紀錄

陳傑憲。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅「台灣隊長」陳傑憲簽下總值2億台幣合約後，今晚在公辦熱身賽維持火燙手感，單場雙安且跑回致勝分，助隊以4：0擊敗樂天桃猿，中止4連敗，避免寫下隊史在公辦熱身賽的最長連敗紀錄。

獅隊今宣布陳傑憲簽下10年合約，合約總值新台幣2億元，成為中職合約總值最高的球員，其中平均月薪140萬，激勵獎金3200萬。陳傑憲今首局攻守都有發揮，上半局美技接殺余德龍的紮實飛球，下半局就敲安打。

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4局下，陳傑憲敲出二壘安打，靠林安可推進打上三壘後，林子豪敲出高飛犧牲打，一棒送回陳傑憲，攻下先馳得點的1分。陳傑憲單場3支2，公辦熱身賽打擊率高達6成67。

獅隊在7局下攻勢再起，突破樂天桃猿洋投波賽樂，單局靠2次保送和1支安打攻佔滿壘，陳重廷滿壘擊出適時安打，一棒送回2分。

獅隊先發蒙德茲在16日投出史上最慘控球的先發，今天公辦熱身賽第2次先發對樂天桃猿回神，合計4局飆6次三振，無失分，只是另一位洋投飛力獅開箱控球大暴走，單局狂丟3次四壞，雖然最終無失分，但飛力獅的壞球明顯，1局就投34球，只有16顆好球。

統一獅今年在公辦熱身賽首戰贏球後，連續輸掉4場，追平隊史在2019-20年、2022-23年的熱身賽最長連敗紀錄，所幸今天有「台灣隊長」的加持，避免刷新隊史自從2006年有公辦熱身賽以來的隊史最長紀錄。

陳傑憲。（統一獅提供）

蒙德茲。（統一獅提供）

飛力獅。（統一獅提供）

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