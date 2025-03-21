亞洲盃男籃》62分差痛宰泰國！台灣隊成功晉級亞洲盃

台灣隊馬建豪在終場哨音響起後，確定比賽結束後，飛身而起帶給球迷灌籃秀。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣男籃今在亞洲盃資格賽附加賽對決泰國，團隊人人有功練，全員都有分數進帳，以122：60擊潰泰國，順利取得亞洲盃會內賽門票。

台灣隊在亞洲盃資格賽排在第3名，必須再打附加賽爭取會內賽門票，首戰以40分差大勝關島，昨因關島擊敗泰國保住一線生機，台灣隊必須等到今天贏球才能確定晉級。

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台灣隊上半場多點開花，包括馬建豪外線6投4中攻下12分，打完前兩節取得59：30大幅領先，易籃後上半場攻守俱佳的盧峻翔率隊延續攻勢，單節獨攬8分，台灣隊帶著91：43的優勢進入決勝節，末節火力沒有停歇，馬建豪持續在外圍開火，毫無懸念成功捍衛主場。

台灣隊今12名球員都有分數進帳，團隊命中率52.3%，外線命中率43.2%，馬建豪飆進6顆三分球拿下全隊最高20分、7籃板，盧峻翔16分、3助攻、3抄截，阿巴西挹注14分，高柏鎧12分、15籃板，陳盈駿也有10分進帳，泰國隊以伊傑蘇（Emmanuel Ejesu）19分最佳。

台灣隊馬建豪三分出手。（記者陳志曲攝）

台灣隊盧峻翔（左）。（記者陳志曲攝）

台灣隊高柏鎧（中）跳起接球，在空中將球放進籃框。（記者陳志曲攝）

台灣隊阿巴西跳起接球，在空中將球放進籃框。（記者陳志曲攝）

台灣隊馬建豪三分出手。（記者陳志曲攝）

台灣隊贏球。（記者陳志曲攝）

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