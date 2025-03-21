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NBA》肯定布朗尼潛力！瑞迪克盛讚：相信他會成為非常優秀的射手

2025/03/21 21:11

詹姆斯（中）、布朗尼（右）。（路透）詹姆斯（中）、布朗尼（右）。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人今日以89：118敗給公鹿，賽後湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）談到「皇太子」布朗尼（Bronny James）此戰的表現，除了稱讚他迎來職業生涯單場新高的17分，也高度肯定他面對外界批評時所展現的態度與人格。

瑞迪克表示：「我覺得接下來的關鍵是成為一位體能菁英的運動員。因為當他達成那一點，配合他自身的身體條件、爆發力和運球技巧，我們也相信他會成為一位中上，甚至非常優秀的NBA射手，那麼他就真的有機會成為影響力的球員。」

布朗尼本季前21場出賽中，平均每場僅上場4.7分鐘，場均1.6分，投籃命中率26.3%，三分球命中率22.7%。然而，他在發展聯盟表現出色，為南灣湖人出賽9場，平均33.5分鐘可拿下20.6分、5.0籃板、5.1助攻與1.8抄截，投籃命中率43.1%、三分球命中率36.1%。

儘管如此，他仍受到外界不少批評。「我一直對他這個人印象深刻，他必須面對一堆狗屁，只因為他是詹姆斯（LeBron James）的兒子。但他仍能冷靜面對這一切、展現出高風度，這足以說明他的品格，也充分反映出他家庭的教養。」瑞迪克補充道，「從今夏跟他在場上共事的第一天起，我就看得出來，他一定會成為一名NBA球員，而我現在仍然相信這一點。」

布朗尼此戰上場29分鐘，10投7中拿下17分，另有3籃板、5助攻、1火鍋、2顆三分球的表現。

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