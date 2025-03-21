NBA》柯瑞傷退、勇士兩大將挺身而出 巴特勒：我們要打得更完美！

柯瑞。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今日在於第三節剩下3分24秒時重摔在地，整座大通中心球館（Chase Center）瞬間陷入寂靜。柯瑞痛苦地趴在地上，最終未能回到比賽中。勇士最後以117：114險勝暴龍。「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）賽後表示。「我們決定在比賽後段打得更強硬，成為場上更具侵略性的一方，永遠不嫌太晚。」

J.巴特勒說，「加強身體對抗、去搶每一顆球，抓下每一個籃板，製造抄截、送出火鍋，這些努力最終也能反映在進攻端。」

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「我們都希望他能上，但如果不能，就代表我們要打得更完美。我們不能發生失誤，不能無謂犯規，因為我們已經少了一個能在落後時，自動把我們帶回比賽狀態、重燃希望的人。」J.巴特勒進一步說道。

此外，D.格林（Draymond Green）也談到面臨柯瑞可能缺陣的情況下，球隊應作出的調整：「當柯瑞不在場時，我們的防守會變得極其重要。大家都挺身而出接受挑戰。他不在時，進攻永遠不會那麼流暢。我們的容錯空間會大幅降低，我們得理解這一點，並有所作為。」

D.格林與J.巴特勒在柯瑞缺陣時挺身而出，承擔球隊領袖角色。J.巴特勒繳出「大三元」表現，上場35分鐘，貢獻16分、11籃板、12助攻、2抄截、2火鍋、1顆三分球的全能數據。D.格林則投進5顆三分球，斬獲全隊最多21分，另有7籃板、5助攻、4抄截的表現。

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