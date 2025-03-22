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日職》涉及線上賭博只罰款？ 日職球員工會盼勿讓選手遭禁賽

2025/03/22 06:53

歐力士猛牛山岡泰輔。（資料照，記者陳志曲攝）歐力士猛牛山岡泰輔。（資料照，記者陳志曲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本野球機構（NPB）針對線上博弈問題，讓12支日職球團進行調查，結果共8隊合計15人涉及線上博弈的情事，只有歐力士猛牛明星投手山岡泰輔被公布姓名。日職球員工會昨天與NPB聯盟協商，並提出若不涉及起訴的「單純賭博」行為，應該避免被處禁賽等嚴厲處分。

日媒《每日新聞》報導，關於職棒選手涉及國內違法的線上賭博問題，若僅屬於「常習性較低的單純賭博」，各球團有可能將以罰款作為主要處分方式。

針對球團相關人士涉及線上賭博一事，日職球員工會事務局次長加藤諭表示，「我們要求12支球團制定公平的應對標準。」日職球員工會認為，只有被公布姓名的山岡泰輔承受社會制裁，因此在處分時要考量公平性，確保12球團的處分方式一致。

此外，根據日本法律規定，單純賭博罪的公訴時效為3年。

涉及線上博弈的山岡泰輔，上月被歐力士球團暫時停止一切球隊相關活動，相隔約1個月後，昨天開始重返球隊訓練。山岡昨受訪表示，「在眾多人支持的情況下，我背叛他們的信任，對我我深感反省。」而歐力士新任監督岸田護也說，「他看起來認真反省了，希望他能踏實地面對棒球。」

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