網球》喬科維奇與邦喬飛相見歡 跨領域兩大傳奇炒熱邁阿密氛圍

喬科維奇（左起）邁阿密賽前與邦喬飛相見歡。（取自喬科維奇IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕暌違6年重返邁阿密網賽，喬科維奇（Novak Djokovic）與美國搖滾巨星邦喬飛（Bon Jovi）相見歡，跨領域兩大傳奇暢談近況並合影留念，受到許多粉絲關注。

男、女共站的邁阿密，ATP為千分等級大師賽，正在佛州硬石體育場進行。熱愛網球運動的邦喬飛，與喬科維奇私下聊天，暖心擁抱祝福塞爾維亞前世界球王東山再起：「兄弟，多聯絡，好嗎？」賽事官方Instagram 貼出兩人英雄相惜合照，標題特地引用邦喬飛單曲《Living on a Prayer》中一句著名歌詞：「我們擁有彼此，這就足夠。」邦喬飛與妻子赫莉（Dorothea Hurley）也特地坐在場邊，觀看喬科維奇、德國頭號種子茲維列夫（Alexander Zverev）等球星練球暖身。

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喬科維奇曾6度邁阿密奪冠，只不過37歲老將本季陷入低潮，期許在此谷底反彈，揮別近來3連敗陰霾。這位人氣第4種子首輪免戰，次輪對決日裔澳籍土方凜輝，喬科維奇賽前信心滿滿地說： 「我已經6年沒有到邁阿密出賽，非想念這一切，迫不及待在如此熱情的觀眾面前亮相。」

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