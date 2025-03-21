晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》喬科維奇與邦喬飛相見歡 跨領域兩大傳奇炒熱邁阿密氛圍

2025/03/21 22:03

喬科維奇（左起）邁阿密賽前與邦喬飛相見歡。（取自喬科維奇IG）喬科維奇（左起）邁阿密賽前與邦喬飛相見歡。（取自喬科維奇IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕暌違6年重返邁阿密網賽，喬科維奇（Novak Djokovic）與美國搖滾巨星邦喬飛（Bon Jovi）相見歡，跨領域兩大傳奇暢談近況並合影留念，受到許多粉絲關注。

男、女共站的邁阿密，ATP為千分等級大師賽，正在佛州硬石體育場進行。熱愛網球運動的邦喬飛，與喬科維奇私下聊天，暖心擁抱祝福塞爾維亞前世界球王東山再起：「兄弟，多聯絡，好嗎？」賽事官方Instagram 貼出兩人英雄相惜合照，標題特地引用邦喬飛單曲《Living on a Prayer》中一句著名歌詞：「我們擁有彼此，這就足夠。」邦喬飛與妻子赫莉（Dorothea Hurley）也特地坐在場邊，觀看喬科維奇、德國頭號種子茲維列夫（Alexander Zverev）等球星練球暖身。

喬科維奇曾6度邁阿密奪冠，只不過37歲老將本季陷入低潮，期許在此谷底反彈，揮別近來3連敗陰霾。這位人氣第4種子首輪免戰，次輪對決日裔澳籍土方凜輝，喬科維奇賽前信心滿滿地說： 「我已經6年沒有到邁阿密出賽，非想念這一切，迫不及待在如此熱情的觀眾面前亮相。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中