中職》「愈來愈像成熟的大人」 平野激賞曾頌恩

曾頌恩。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕去年季後陳子豪行使FA自由球員權利，最終從中信兄弟轉戰味全龍，簽下10年最高總值逾1.3億合約，今天中職公辦熱身賽上演龍象戰，兩隊鏖戰10局最終以4：4握手言和，陳子豪單場4支1，陳子豪離隊後，「魚住」曾頌恩接下兄弟1號球衣，單場敲雙安又開轟，灌進4分打點、稱職扮演好4棒要角。

看到曾頌恩亮眼表現，兄弟總教練平野惠一表示，曾頌恩愈來愈像成熟的大人了，讓人有「冷靜」的感覺，視野愈來愈寬廣，狀況判斷得也愈來愈好，在場上感覺有餘裕做更多事情。

請繼續往下閱讀...

公辦熱身賽曾頌恩持續扛4棒，例行賽也有機會以4棒角色出發，平野認為，一整年要讓曾頌恩都扛4棒其實是滿困難的事，不管是誰都很難達成，希望他一直以中心棒次為目標，一整年都要佔據3、4、5棒的位置。

25歲的曾頌恩說，有意識到自己不算是新生代選手，接近中生代了，而且這幾場教練都排他打4棒，這是很重要的棒次，教練算是在培養，讓他有責任感，即使狀況不好也要做出貢獻，要有更多的自覺。

曾頌恩指出，熱身賽期間他一直打4棒，自己就當作學習，要能推進隊友，不用安打也能得分，例如第3局他擊出內野滾地球把隊友送回來，寶貴的1分要確實拿下來，不管用什麼方式。

談到8局下追平比分的兩分砲，曾頌恩說，當時比分落後，想辦法把球打強勁，推進壘上跑者，剛好投手有投到設定的位置，自己也有掌握住。

去年歷經台灣大賽和12強洗禮，曾頌恩逐漸蛻變成長，他認為，隨著比賽張力和強度愈來愈大，自己腦袋就會想得更清楚，解讀比賽會比較多，不會沒有想法就上去揮棒。

中信兄弟總教練平野惠一。（右）。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法