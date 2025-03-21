晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》「愈來愈像成熟的大人」 平野激賞曾頌恩

2025/03/21 23:11

曾頌恩。（記者廖耀東攝）曾頌恩。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕去年季後陳子豪行使FA自由球員權利，最終從中信兄弟轉戰味全龍，簽下10年最高總值逾1.3億合約，今天中職公辦熱身賽上演龍象戰，兩隊鏖戰10局最終以4：4握手言和，陳子豪單場4支1，陳子豪離隊後，「魚住」曾頌恩接下兄弟1號球衣，單場敲雙安又開轟，灌進4分打點、稱職扮演好4棒要角。

看到曾頌恩亮眼表現，兄弟總教練平野惠一表示，曾頌恩愈來愈像成熟的大人了，讓人有「冷靜」的感覺，視野愈來愈寬廣，狀況判斷得也愈來愈好，在場上感覺有餘裕做更多事情。

公辦熱身賽曾頌恩持續扛4棒，例行賽也有機會以4棒角色出發，平野認為，一整年要讓曾頌恩都扛4棒其實是滿困難的事，不管是誰都很難達成，希望他一直以中心棒次為目標，一整年都要佔據3、4、5棒的位置。

25歲的曾頌恩說，有意識到自己不算是新生代選手，接近中生代了，而且這幾場教練都排他打4棒，這是很重要的棒次，教練算是在培養，讓他有責任感，即使狀況不好也要做出貢獻，要有更多的自覺。

曾頌恩指出，熱身賽期間他一直打4棒，自己就當作學習，要能推進隊友，不用安打也能得分，例如第3局他擊出內野滾地球把隊友送回來，寶貴的1分要確實拿下來，不管用什麼方式。

談到8局下追平比分的兩分砲，曾頌恩說，當時比分落後，想辦法把球打強勁，推進壘上跑者，剛好投手有投到設定的位置，自己也有掌握住。

去年歷經台灣大賽和12強洗禮，曾頌恩逐漸蛻變成長，他認為，隨著比賽張力和強度愈來愈大，自己腦袋就會想得更清楚，解讀比賽會比較多，不會沒有想法就上去揮棒。

中信兄弟總教練平野惠一。（右）。（記者廖耀東攝）中信兄弟總教練平野惠一。（右）。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中