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網球》可惜！曾俊欣遭西西帕斯3盤逆襲 邁阿密大師賽次輪止步

2025/03/22 06:54

曾俊欣。（資料照）曾俊欣。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕曾俊欣歷經3盤激戰，才以6：4、5：7、3：6遭到希臘第9種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）逆襲，「台灣一哥」雖於邁阿密網賽男單次輪止步，本週從會外賽起連闖3關，ATP千分等級大師賽躋身會內64強，仍是職業生涯最佳戰績。

邁阿密與前站印地安泉並稱北美「陽光雙賽」，曾俊欣2019年曾獲外卡首度角逐這項大師賽，但未能贏球；暌違6載重返佛州硬石體育場，本屆「台灣一哥」先於會外2連勝，首度自力晉級會內舞台，並把握機會扳倒義大利好手貝魯奇（Mattia Bellucci），成為退役名將盧彥勳之後，我國史上第二位在此男單開胡的球員。

本週世界排名115的曾俊欣，次輪面對高居第10席的西西帕斯毫無懼色，開賽第7局把握對方雙誤機會率先破發，順勢先馳得盤。次盤雙方一度互破，曾俊欣第12局發球又失守，被單手反拍強敵扳回一城。戰線逼決勝盤，曾俊欣第4局遭破發，還因左臂不適申請醫療暫停，苦苦追趕下反撲不成，激戰2小時14分鐘惜敗。

23歲的曾俊欣近況甚佳，邁阿密拚出3連勝之後，儘管力戰不敵名氣響亮的西西帕斯，一度強壓大咖球星的精彩演出，足讓他對接下來拿手紅土賽季更有信心。

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