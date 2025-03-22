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網球》喬科維奇終止3連敗 邁阿密大師賽追平納達爾紀錄

2025/03/22 06:56

喬科維奇。（美聯社）喬科維奇。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕揮別3連敗陰霾，喬科維奇（Novak Djokovic）重返邁阿密網賽再出發，次輪初登場以6：0、7：6 （7：1）解決日裔澳籍對手土方凜輝，塞爾維亞老將在這項ATP千分等級大師賽旗開得勝，也追平西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）的歷史紀錄。

身為最後一位仍在賽場奮戰的「三巨頭」，喬科維奇本季走得格外艱辛，元月澳洲公開賽4強因傷退出後，杜哈及印地安泉大師賽接連爆冷一戰出局，自2018年以來首次陷入3連敗低潮。所幸坐擁大滿貫24冠的昔日球王，積極在邁阿密尋求風雲再起，首輪免戰的第4種子，開賽連下6局強勢清盤，次盤戰線逼進搶7，喬科維奇又從1：1橫掃6分，直落二鎖定勝利，32強遭遇阿根廷「幸運輸家」卡拉貝利（Camilo Ugo Carabelli）。

37歲的喬科維奇，職業生涯大師賽40冠、59場決賽、78場4強，全都是史上最多，如今他自2019年以來重返邁阿密，第501場大師賽已超越退役的納達爾1場，410勝則追平「蠻牛」保有的最多紀錄。喬科維奇與美國地主傳奇阿格西（Andre Agassi）都在邁阿密打下6冠並列領先，此行目標正是笑捧賽史新高的第7冠。

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