中職》大聯盟記者也注意到陳傑憲2億大約！受訪談戶鄉翔征想起12強

〔體育中心/綜合報導〕「台灣隊長」陳傑憲昨天收下統一獅最高總值破紀錄的2億元10年合約,且平均月薪高達140萬,成為中職史上首位「2億男」。非常關注亞洲棒球、主跑世界棒球12強賽的大聯盟記者克萊爾(Michael Clair),也注意到陳傑憲的史詩級合約。

陳傑憲去年獲得中職外野金手套獎項及最佳十人外野手獎項,去年11月代表國家隊擔任台灣隊長,12強賽打擊率破6成,榮獲最有價值球員獎、最佳防守球員獎、打擊王及全明星世界隊外野手等4大獎項,還在冠軍戰砲轟日本隊戶鄉翔征,幫助台灣奪冠。

當時陳傑憲的好表現也引發不少國際媒體關注,大聯盟記者摩洛西(Jon Morosi)更曾直言,陳傑憲有能力去大聯盟打球,而陳傑憲本人也曾喊話,如果有美、日職球團願意向他遞出橄欖枝,他也會想挑戰自我。如今統一獅端出2億鉅約讓陳傑憲成為「終身統一人」,克萊爾也在X上轉發消息表示:「哇!這下應該能平息有關日、美職的傳聞了。」

Wow, guess that puts the NPB/MLB rumors to rest https://t.co/gHtKsnCfTr