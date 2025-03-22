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中職》大聯盟記者也注意到陳傑憲2億大約！受訪談戶鄉翔征想起12強

2025/03/22 08:16

陳傑憲。（資料照，記者林正堃攝）陳傑憲。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心/綜合報導〕「台灣隊長」陳傑憲昨天收下統一獅最高總值破紀錄的2億元10年合約，且平均月薪高達140萬，成為中職史上首位「2億男」。非常關注亞洲棒球、主跑世界棒球12強賽的大聯盟記者克萊爾（Michael Clair），也注意到陳傑憲的史詩級合約。

陳傑憲去年獲得中職外野金手套獎項及最佳十人外野手獎項，去年11月代表國家隊擔任台灣隊長，12強賽打擊率破6成，榮獲最有價值球員獎、最佳防守球員獎、打擊王及全明星世界隊外野手等4大獎項，還在冠軍戰砲轟日本隊戶鄉翔征，幫助台灣奪冠。

當時陳傑憲的好表現也引發不少國際媒體關注，大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）更曾直言，陳傑憲有能力去大聯盟打球，而陳傑憲本人也曾喊話，如果有美、日職球團願意向他遞出橄欖枝，他也會想挑戰自我。如今統一獅端出2億鉅約讓陳傑憲成為「終身統一人」，克萊爾也在X上轉發消息表示：「哇！這下應該能平息有關日、美職的傳聞了。」

另外，大聯盟東京海外開幕戰剛落幕，克萊爾也遠赴日本進行相關報導。被日媒《THE ANSWER》問及這次最印象深刻的日職球員，克萊爾點名阪神虎森下翔太、門別啓人，讀賣巨人岡本和真、戶鄉翔征。談到戶鄉時，克萊爾表示自己是他的超級粉絲，還不禁笑著直言：「不過每當我親臨現場觀賽，他好像總是會被打出全壘打，也許我對他來說是個不祥之兆吧！」

戶鄉翔征在去年12強冠軍戰，遭到林家正與陳傑憲單局2轟狙擊；而道奇與小熊在海外賽正式開打前，先後與阪神虎與讀賣巨人進行熱身賽，戶鄉翔征在先發對上道奇的比賽中單局苦挨3轟，包含被大谷翔平轟出超大號2分砲，失掉5分。

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