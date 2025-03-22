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瑞士賽》拚連霸！「左手重砲」林俊易收拾巴黎奧運銀牌 晉級4強

2025/03/22 08:02

林俊易。（資料照，歐新社）林俊易。（資料照，歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「左手重砲」林俊易今天凌晨在超級300系列瑞士羽球公開賽，以21：16、21：15收拾巴黎奧運銀牌泰國強敵昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），闖進男單4強，距離衛冕成功只差2勝。

世界排名11的林俊易今年最佳表現是法國奧爾良大師賽亞軍，全英公開賽也拍下兩屆奧運金牌丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen），如今他以男單第7種子在瑞士尋求衛冕，前兩輪則打敗自家人戚又仁、蘇力揚。

世界排名第5的昆拉武特今年摘下印尼大師賽冠軍，去年在巴黎奧運奪男單銀牌，身手不俗。林俊易之前4次交鋒昆拉武特，僅拿1勝，近一次碰頭在去年法國公開賽，小林苦戰3局落敗。

林俊易首局慢熱，而昆拉武特打出8：2攻勢並以11：6進入技術暫停，小林暫停後重新調整，一鼓作氣連得8分超前，即使泰國強敵有追近，林俊易再得4分，成功先聲奪人。

林俊易次局把握昆拉武特立足未穩，打出10：2攻勢，昆拉武特暫停後追到9：11，小林成功止血並回敬8：2，最終以直落二戰勝強敵。

林俊易4強將遭遇世界排名17的中國選手翁泓陽，他8強以21：10、21：16力退日本好手西本拳太。至於同為左手持拍的林俊易、翁泓陽先前3次交手，林俊易雖拿下1勝，但近兩次交鋒都落敗。

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