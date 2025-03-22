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MLB》洋基25歲新星雙響超火燙！53億左投飆5K、防禦率降至5開頭

2025/03/22 08:43

威爾斯。（路透）威爾斯。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在春訓熱身賽以4：0完封老虎，25歲主戰捕手威爾斯（Austin Wells）上演單場雙響砲，一人包辦全隊分數；即將擔任洋基開幕戰先發的明星左投羅冬（Carlos Rodon）也回穩，先發送出5K無失分。

威爾斯擔任洋基開路先鋒，1局上就逮中老虎右投蒙特羅（Keider Montero）的內角高95.1英哩速球，轟出右外野大牆形成首局首打席全壘打，這發陽春砲是威爾斯春訓第4轟，擊球初速高達111.4英哩，幫助洋基先馳得點。

雙方投手戰來到7局上，威爾斯在1出局二、三壘有人情況踏上打擊區，這回面對老虎左投霍頓（Tyler Holton），威爾斯看到第一顆正紅中91.7英哩失投伸卡球完全沒放過，大棒一揮敲出中、左外野方向3分砲，擊球初速104.3英哩，單場雙響砲助洋基最終4：0獲勝。

此役洋基打線只擊出8支安打，威爾斯4打數就敲3安上演猛打賞，包含2發全壘打，一人包辦全隊所有打點。目前威爾斯春訓打擊率高達0.366，攻擊指數1.189，敲出5轟與「米飯哥」萊斯（Ben Rice）並列隊上全壘打王。

洋基今日先發投手為領6年1.62億美元（約新台幣53億）的羅冬，春訓前2次登板防禦率高達10.13的他，今天表現終於回穩，主投4.2局用77球有45顆好球，被敲出3支安打，送出5次三振與3次保送，沒有失分，防禦率降至5.40。

羅冬。（路透）羅冬。（路透）

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