MLB》洋基25歲新星雙響超火燙！53億左投飆5K、防禦率降至5開頭

威爾斯。(路透)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天在春訓熱身賽以4:0完封老虎,25歲主戰捕手威爾斯(Austin Wells)上演單場雙響砲,一人包辦全隊分數;即將擔任洋基開幕戰先發的明星左投羅冬(Carlos Rodon)也回穩,先發送出5K無失分。

威爾斯擔任洋基開路先鋒,1局上就逮中老虎右投蒙特羅(Keider Montero)的內角高95.1英哩速球,轟出右外野大牆形成首局首打席全壘打,這發陽春砲是威爾斯春訓第4轟,擊球初速高達111.4英哩,幫助洋基先馳得點。

請繼續往下閱讀...

雙方投手戰來到7局上,威爾斯在1出局二、三壘有人情況踏上打擊區,這回面對老虎左投霍頓(Tyler Holton),威爾斯看到第一顆正紅中91.7英哩失投伸卡球完全沒放過,大棒一揮敲出中、左外野方向3分砲,擊球初速104.3英哩,單場雙響砲助洋基最終4:0獲勝。

Well, Well, Wells…



Austin's 2nd homer of the night pic.twitter.com/nheLCIbALK