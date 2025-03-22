MLB》想用100萬美元簽195轟明星強打遭拒！皇家改交易120轟好手

坎哈。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）與薛爾曼（Joel Sherman）報導，皇家向釀酒人交易來生涯120轟的36歲一壘、外野手坎哈（Mark Canha），而釀酒人將收到一名日後指定球員或現金。

坎哈10年大聯盟生涯前效力運動家，近年頻繁轉隊，待過大都會、釀酒人、老虎與巨人。上季出賽125場，打擊三圍.242/.344/.346，攻擊指數0.690，敲出7轟與42分打點。坎哈生涯出賽1049場，打擊率0.249，攻擊指數0.763，累積120轟、459分打點。

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坎哈上個月才以小聯盟合約重返釀酒人，他在本季春訓出賽9場，23打數僅敲出2支安打，打擊三圍.087/.250/.261，攻擊指數0.511。根據大聯盟官網記者羅傑絲（Anne Rogers）報導，坎哈將會進入皇家替補陣容，球隊需要在美國時間下週四前將他加入40人名單。

皇家休季想要再補強一位右打者，《紐約郵報》資深記者薛爾曼在2週前的報導指出，皇家曾向生涯195轟的36歲明星外野手杜瓦爾（Adam Duvall）提出1年100萬美元合約外加100萬美元激勵獎金，但遭到拒絕；而杜瓦爾也告知各球團，除非他能獲得至少300萬美元合約，否則他將就此退休。

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